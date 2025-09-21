閉鎖直前のヤードで見つけた魅力的な廃車

500台を優に超えるクラシックな乗用車とトラックが並ぶニューメキシコ州ロズウェルの『A-1オートサルベージ（A-1 Auto Salvage）』は、わたし達取材班がこれまで訪問した中で最高のジャンクヤードの1つだった。

しかし悲しいことに、二度と訪れることはない。わたし達が訪れた数年後、ここのオーナーが土地の用途変更を決めたため廃業したのだ。だが、オーナーは（こうしたケースでよくあるように）在庫をすべて解体処分するのではなく、最低落札価格なしのオークションを開催。買い手がつかなかった車両は、最終的に破砕機へ送られた。



米国の巨大ジャンクヤードで見つけた珍しい廃車を紹介していく。

残念ながら、ここで紹介する車両が今も生き残っているかどうかは知る由もない。

ダイヤモンドT（1940年代）

A-1オートサルベージに到着したわたし達を出迎えたのは、うっとりするような光景だった。この2台は両方ともダイヤモンドTのトラックで、見学中ずっと同行してくれた従業員によれば、左側の1940年代後半の車両は地元で有名な画家ピーター・ハード氏のものだったそうだ。

ニューメキシコの人々と風景を題材に数多くの作品を残したハード氏は、1904年にロズウェルで生まれ、80歳でこの地で亡くなった。シカゴに本拠を置くダイヤモンドTは1905年から1967年まで操業していた。



ダイヤモンドT（1940年代）

ヴィンテージ車両も数多く保管

20エーカーの敷地内の光景も同様に魅力的だった。在庫車は1930年代から1990年代まで幅広いが、圧倒的に多かったのが1950年代と1960年代に生産されたものだ。この写真の、山積みになったクルマの一番上に鎮座する珍しいクロスレイにご注目。同社は1939年から1952年にかけて、この小型車を8万4000台販売した。



今回訪問したA-1オートサルベージでは、ヴィンテージ品も数多く取り扱っていた。

シボレー（1941年）

ニューメキシコ州ロズウェルのA-1サルベージは1941年に設立された。偶然にも、このシボレーが生産ラインから出荷されたのも同じ年だ。これは、未確認飛行物体が近くの牧場に墜落したとされるロズウェル事件の6年前のことである。この事件は75年にわたる陰謀論を呼び起こし、ロズウェルの名を世界に知らしめ、町は観光地として一躍有名になった。



シボレー（1941年）

フォード（1947年）

ガイドによれば、この1947年製フォードは暗闇で光るそうだ。いきなり何の話かと思えば、この車両の元オーナーは原子力委員会だというのだ。確かに、ドアに描かれた文字がかろうじて読み取れる。原子力委員会は第二次世界大戦後に設立された政府機関で、平時の原子力科学技術開発を統括していた。写真右下、木の幹に埋め込まれたクロームのオーバーライダーに注目されたし。



フォード（1947年）

デソート（1950年代）

A-1オートサルベージはかつて、デソートとスチュードベーカーを専門に取り扱っていた。わたし達が訪れた時も両ブランドの車両は健在で、左から順に1950年、1953年、1955年、1953年のデソートである。いずれも年代の割にコンディションは良好だ。オークションで何台か生き残ったことを願う。



デソート（1950年代）

フォード・マスタング（1970年代）

この1970年代中盤に生産されたフォード・マスタングIIは、1986年にA-1オートサルベージに運び込まれて以来、一度も走行していない。敷地内の車両の大半は1930年代から1970年代後半までが中心だが、背後に見える比較的新しいマスタングが示すように、例外もいくつか存在した。そして、その背後に並ぶフォルクスワーゲンにも注目だ。



フォード・マスタング（1970年代）

フォード（1963年）

おそらくこの1963年製のフォードは、木に衝突した末にこのジャンクヤードに流れ着いたのだろう。これほど頑丈な車体にこれほどの損傷を与えるとは、かなりの速度で走行していたに違いない。乗員が無事だったことを願うばかりだ。



フォード（1963年）

クライスラー（1947年）

この素晴らしい1947年製クライスラーは、破砕機のすぐそばに置かれていたのだが、保管されると聞いて安心した。州外の自動車愛好家が購入し、引き取りを待っていたのだ。その後、レストアは行われているのだろうか？



クライスラー（1947年）

スクラップになる直前の山

涙が出るほど悲しい光景だ。この山全体が間もなく潰される運命にあった。もし1台だけ救えるとしたら、どれを選ぶだろうか？ クラシックカー専門の解体場でも、時には冷酷にならざるを得ない。人気のないモデルは、何十年も部品1つ売れずに貴重なスペースを占有する。そして、スクラップ金属の価格が高騰している今、残しておくよりも潰した方が価値が高くなる傾向にあるのだ。



スクラップになる直前の山

スチュードベーカーのコンバーチブル（1948年）

この1948年製スチュードベーカーは、純正のコンバーチブルと推測される。希少価値が高いモデルだ。生産台数はわずか8000台で、現存する個体は極めて少ない。内装はすでに朽ち果てていたが、ニューメキシコ州の気候に恵まれ、ボディは比較的錆びていなかった。



スチュードベーカーのコンバーチブル（1948年）

ビュイック・ワイルドキャット（1964年）

1964年のワイルドキャットは、ビュイック特有のベンチポート（装飾用の通気口）を持たず、代わりにフェンダーにクロームのハッシュマークが施されていた。この個体は有用な部品をすべて剥ぎ取られ、貪欲な破砕機の餌食になろうとしていた。



ビュイック・ワイルドキャット（1964年）

シボレー・スタイルラインの木

嵐の日にこの木の下に立っていたら、頭上にエンジンが落ちてくるかもしれない。こちらは1952年製シボレー・スタイルライン・デラックスの2ドア・セダンで、エンジンルームに生えた木の大きさから判断すると、少なくとも40年は同じ場所に放置されていたと思われる。



シボレー・スタイルラインの木

ヘンリーJ

ジャンクヤードの中でヘンリーJが見つかるのは珍しい。通常は高速道路沿いのポールに掲げられ、広告として使われているからだ。ヘンリー・J・カイザー氏の発案によるヘンリーJは、数十年前のモデルT（T型フォード）のように、平均的な米国人が手に入れられる価格帯で設計された。コスト削減のため、ボディパーツは最小限に抑えられ、初期モデルにはトランクの開閉機構すらなかった。生産期間は1950年から1954年まで。



ヘンリーJ

AMCマーリン（1967年）

この20エーカーの敷地には、超希少なAMCマーリンをはじめ、素晴らしい逸品が所狭しと並んでいた。1967年にこの独特なスタイルの2ドア・ファストバックを購入したのは、わずか2545人。その結果、AMCは失敗作と判断してラインナップから外してしまった。



AMCマーリン（1967年）

キャデラック（1951年）

どうやらこの1951年製キャデラックは、1980年代初頭に地元の音楽バンドがツアーバスとして使っていたらしい。ライブ会場への移動手段としては実にスタイリッシュだ。バンドメンバーと機材を一度に運べるクルマはそう多くないが、全長224.5インチ（約5.7m）のクルマもまた稀だろう。ボンネットは開いた状態で固着しており、ヤードのオーナーは損傷を恐れて無理に閉じようとはしなかった。



キャデラック（1951年）

キャデラック・セダン・ドゥビル（1956年）

こちらもキャデラックだが、ボンネットの問題はもっと深刻だ。事故の痕跡は見当たらないのに、なぜこんな状態になったのか不思議である。V8エンジンが脱走できてしまうほど、隙間が広く開いている。ハーレー・アール氏設計の1956年製キャデラック・セダン・ドゥビルは4万1000台以上が生産された。



キャデラック・セダン・ドゥビル（1956年）

シボレー・ステーションワゴン（1956年）

この1956年製シボレーの2ドア・ワゴンで、凹んでいないパネルは運転席ドアだけだった。シボレーの1950年代の国内販売は絶好調で、10年間のうち8回も販売台数トップを獲得した。ライバルのフォードが首位を奪ったのは1954年と1957年だけで、それも僅差だった。



シボレー・ステーションワゴン（1956年）

フォード（1942年）

これは、普段見かけることはまずないであろう1942年製のフォードだ。このモデルの生産は同年2月に戦時生産のため中止された。その時点で生産されていたのは16万台で、1910年以来最低の水準だった。こちらの車両は、敷地のフェンス沿いに並べられた数台のプロジェクトカー（部品取りではなくレストア用の個体）の1つだった。一斉廃棄が行われる前に、きっと新しいオーナーを見つけただろう。



フォード（1942年）

フォード・コンスル

1950年代、欧州の自動車デザイナーたちは、コンパクトなサイズながらもアメリカンデザインを模倣しようと躍起になった。そして、当然ながら米国への輸出を試みた。しかし、多くの人が気付いたように、これはイヌイットに氷を売るのと同じくらい困難なことだった……。

上段は英国で設計、生産されたフォード・コンスルMkII（1956-1962年）だ。1955/56年の米国製フォードに酷似している。経済的な4気筒エンジンが多くのドライバーに受け入れられ、そこそこの成功を収めた。一方、下段はフランス製シムカ・ヴデット・ビューローだが、もはや原形をとどめていない。



フォード・コンスル

1950年代のプリムスとダッジ

A-1オートサルベージを訪れた時、施設は新しいオーナーに売却されたばかりだった。当時、オーナーはクラシックカー専門ヤードとして維持していく方針だったが、人気の低い車両はすぐに処分してしまった。ガイドによれば、1950年代初頭のプリムスやダッジは、不人気車に分類されるという。愛好家は少なく、部品が1つも出ないまま何十年も放置されることが多いそうだ。

1950年代のプリムスとダッジ