長年実家と疎遠だった人にとって、突然の「親の死」は想像以上に重くのしかかります。親への後悔が募るなか、相続という思わぬ壁に身動きがとれなくなるケースも……。斉藤さん（仮名・55歳）の事例をもとに、実家の相続における税務上の注意点をみていきましょう。

35年ぶりの帰省で父と再会した55歳息子

斉藤浩一さん（仮名・55歳）は、ある地方都市で勤務するサラリーマンです。年収は600万円ほどで、子どもはすでに独立しており、現在は妻と2人で暮らしています。

浩一さんは高校時代、将来のことで父親と大喧嘩。それ以降、ほとんど話さなくなってしまいました。そのため実家にもほとんど帰っていません。最後に帰ったのは成人式の日です。そんななか、実家近くに住む妹から浩一さんのもとに連絡が入りました。

「お父さんが亡くなった。1回帰ってきて」

急な知らせに驚く浩一さんでしたが、帰らないわけにはいきません。浩一さんは成人式以来、およそ35年ぶりに都内の実家に帰省することになりました。

変わり果てた父の姿…浩一さんを襲った「猛烈な後悔」

久々に降り立った実家の最寄り駅はすっかり様変わり。当時の面影はまったくありません。

どこかよそよそしい風景に自分が住んでいたころを重ね、浩一さんは少しだけ寂しい気持ちになりました。

実家に到着し、挨拶もそこそこに床の間に入ると、老いて小さくなり、横たわったまま動かない父（享年79歳）の姿がありました。

「こんな再会になるとはな……」

猛烈な後悔に襲われた浩一さんでしたが、もう後の祭りです。父親と大喧嘩して実家を飛び出し、そのまま意地になって実家に寄りつかなくなったのは自分です。

父親に向けて手を合わせながら、心の中で懺悔する浩一さんでした。

最初で最後の親孝行…浩一さんは「実家の相続」を決断

妹がすでに色々と動いてくれていたおかげで、通夜・葬儀は滞りなく終了。そして、妹から相続の話がありました。

妹「お父さんね、いつかお兄ちゃんに帰って来てもらいたい、ここの家・土地を継いでほしいんだって、最期まで言ってたのよ。だから私はなにもいらない」

父が生きていたときにはできなかった親孝行。父の最期の望みとあれば叶えたいと考えた浩一さんは、実家の土地・建物を相続することにしました。

税理士から告げられた「衝撃の事実」

その後、相続税申告のため税理士に依頼したところ、実家の土地は「約1億円」もの価値があることが判明。実は浩一さんの実家は、東京都杉並区に建つ一軒家だったのです。

税理士は渋い顔をして、浩一さんに次のように言います。

「ご実家の土地の評価額がおよそ1億円ですから、建物とその他の財産を合わせると、約1,000万円の相続税がかかります」

耳を疑う相続税額に、浩一さんは驚きを隠せません。

「え、い……1,000万円!? こんなボロ屋が!? そんな、なにかの間違いでしょう。それに、父の通帳にはたった50万円しか入っていなかったんですよ？ そんな大金、私の家にはありません」

妹が告げた「私はなにもいらない」の真相

税理士から聞いた話を妹に伝えた浩一さん。「1,000万円なんて払えない」と相談すると、妹は冷めた目で淡々と話し始めました。

「実は……。父の預金が少ないのは、土地は兄さんに継がせるからって、父さんは私に預金を生前贈与してくれていたからなの。だからこのあいだ言ったでしょ、今回の相続では私はなにもいらないって。だから、相続税はお兄ちゃんがどうにかして」

首都圏の地価高騰がもたらす弊害

近年、東京の不動産価格は高騰が続いています。2010年を超えたあたりから上昇しはじめ、2020年以降は輪をかけて高騰。特に、東京23区の人気のある町では上昇率が高くなっています。

不動産を所有している人にとって、土地の価格が上昇することは喜ばしいケースが多いでしょう。しかし、不動産価格の上昇にともなって土地の評価額が高騰することで、相続の際に税負担が増すなど、思わぬ弊害が生まれているのも事実です。

相続税の土地の評価方法は、路線が設定されている市街地の土地には「路線価方式」が、路線価が設定されていない郊外の土地には「倍率方式」が用いられます。浩一さんの実家は杉並区ですから、路線価方式で評価され、自宅に面している道路に付された「路線価×面積」により求めることができます※。

※ なお、路線価図の詳細は、国税庁のWEBサイトで確認することができます。

節税に有効な「小規模宅地の特例」は使えない？

亡くなった人が居住用として土地を利用していた場合、相続人の税負担に配慮するため、土地の評価額を大きく下げることができる「小規模宅地の特例」という制度があります。

たとえば、浩一さんが父親と同居しており、その相続期限までに継続して居住していた場合、その土地の評価額を8割減少させることができるのです。ただし、原則としてこの特例は同居していないと使えません。

例外として、同居していない場合でも特例が適用できるいわゆる「家なき子特例」も存在します。これは、亡くなった人に配偶者がいないことや、相続開始3年前に自己及び配偶者等の所有する家屋に居住したことがないなど、一定の要件に該当する場合に限り、居住用の土地評価を8割減らすことができるというものです。

ただし、今回の浩一さんの場合、親と同居しておらず、また地方の持ち家で暮らしていたことから、この特例は適用されませんでした。

浩一さんの「その後」

結局、浩一さんは相続税を支払う預金がなかったため「相続税の延納」という制度を利用し、相続税を分割納付することとしました。この制度は次の場合に利用することができます。

1．相続税額が10万円を超えること

2．金銭で納付することが困難であり、その納付を困難とする金額の範囲内であること

3．延納額及び利子税額に相当する担保を提供すること

4．相続税の納期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

浩一さんは、相続税を支払うために相続した実家を売却し、売却益を相続税納付にあてることも考えました。しかし、父親の遺志を尊重したいと考え売却を断念。いずれは東京に戻りこの実家を守っていくと決意しました。

戸建てだけでなく、マンションの相続も要注意

近年は都内の土地が上昇していることもあり、相続の際に土地の評価額が予想外に高額になるケースがあります。

また、戸建てではなく居住用マンションを保有していた場合でも、マンション評価額の改正があったことから、令和6年以降の相続については以前よりもかなり高く評価されています。

両親が都内近郊などの自宅を所有している場合などは、生前に親子間などで相続について話し合い、相続発生後のトラブルを避けるようにしましょう。

