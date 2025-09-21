◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子4×100mリレー決勝のスタートリストが発表されました。

前日20日に行われた予選では、2組目に登場した日本は38秒07のタイムで3着。1走から小池祐貴選手、胗田大輝選手、桐生祥秀選手、鵜澤飛羽選手の4人でつなぎ、着順で予選を通過しました。

大会最終日21日、大会公式サイトで決勝のスタートリストが発表され、日本は4レーンに決定。2019年のドーハ大会以来、3大会ぶりのメダルがかかります。

なお、この日の午前には、前日の予選でイタリアとの接触があったとして失格となっていた南アフリカが、1チームのみで再レースを実施。38秒64のタイムもパリオリンピック銀メダルの強豪の予選敗退となりました。その他、ジャマイカやイギリスなどの有力チームもバトンがつながらず、予選敗退となっています。

▽男子4×100mリレー決勝スタートリスト(予選タイム)2）フランス(38秒34)3）オーストラリア(38秒21)4）日本(38秒07)5）カナダ(37秒85)6）ガーナ(37秒79)7）アメリカ(37秒98)8）オランダ(37秒95)9）ドイツ(38秒12)