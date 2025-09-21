AIについて、「仕事を奪われる！」と懸念の声が出る昨今だが、確かにそうだな、という経験をした。あまりにも面倒くさい作業を人間にお願いするのではなく、AIに頼んだら、無料で解決できたのである。

恐らく人間に頼んだら3000円か5000円を支払わなければいけなかっただろう。いや、単純作業であり、大したことはないのだが、とにかく相手が人間であれば金銭が発生する。だが、AIさんに頼んだら無料だったのである。一体どのような作業だったのか。これを記す。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

気の遠くなる作業が…

私は現在、書籍を作っている。2018年から連載している某雑誌の連載をまとめた本を作るのだが、各原稿に対して「補足」として200文字ほどの解説を加える作業をすることとなった。

AIにいよいよ仕事が奪われるのか

しかし、この作業がとんでもなく自身にとってストレスになった。私はマルチタスク的なことが苦手である。そのため、作業をしなくてはならないことは分かっていたのだが、その作業用のフォルダーを開けると途方に暮れたのだ。状況を説明する。

担当編集者からは約100本の私が書いたWord文書のファイルが、一つのフォルダーに収録されて送られてきた。そのフォルダーには「タイトルリスト」という名前のファイルも入っており、そこにすべての原稿のタイトルが書かれている。

担当者からの依頼はこのタイトルリストの後に「★」がついているものについて、200文字の「補足」を書いてほしい、というものである。となると、作業としては【1】★がついたファイルを見つける【2】そのファイル内の文章を読み返す【3】解説を書く――実にシンプルである。

だが、私は【1】の段階で途方にくれてしまった。大量に並んだWordのファイルを目の前にすると、どれを開ければいいのかがわからなくなってしまったのだ。「そんなの簡単じゃんw」と言いたい人の気持ちは分かる。だが、私はあなたのようにコレを簡単だと思えない人間なのである。とにかくこの大量のアイコンを見るだけで気が狂いそうになったのだ。

さらに、私はWordのフォーマットは「横書き一段」というのが一番快適。しかし、もらったフォーマットは「縦書き二段」だった。とにかく自分が慣れ親しんだフォーマット以外のWord文書を読むのはストレスである（ワガママなヤツだな）。これを読みやすくするためWordの「レイアウト」機能をいじり、「横書き一段」に変更するのだが、変更すると一行が54文字になる。私は「40文字」が心地よい。

AIさんが無料で作業を

この段階で疲労困憊しており、「後でやろう」となり、まったく作業をしなくなる。締め切りも迫っており、なんとか解説を書かなくてはいかん、と思いながらも、毎回この大量アイコンを見るだけで「後でやろう……」が続く。そして本当にマズくなった時、事務作業に慣れた知人にバイトをしてもらってもいいかと思うようになった。

大多数の人は「何をお前は苦しんでいるのだ」と思うだろうが、常にカネに困窮しているサラリーマンの知人に3000円か5000円を支払って以下の作業をしてもらおうと思った。

〈タイトルに★がついた66のWordファイルのみを抽出し、それを1本のWordファイルにまとめてください。現在は縦書き二段になっていますが、横書き一段に変更してください〉

単純な話だ。そのようなファイルがあれば、原稿を読んだ後、その下に「解説」をすぐに書くことができる。ただ、外注しようと思った時は午前11時で、心当たりのある知人は会社で働いている。作業依頼をしようとしても、以下のような状況が想定できた。

・電話に出られない

・メールをしても返事をいつくれるのか分からない

・この作業を完遂するのが何日後になるか分からない

・想定の3000円or5000円ではなく、2万円を要求されるかもしれない

・そもそもやってくれない

そこで、ダメ元でAIに〈タイトルに★がついた66のWordファイルのみを抽出し、それを1本のWordファイルにまとめてください。現在は縦書き二段になっていますが、横書き一段に変更してください〉を頼んだのである。

すると、AIさんは、この作業をすぐにやってくれたのだ！ 半信半疑だったのだが、我がPC上で律義に要求通りのことをしてくれた。ただし、なぜなのかは分からないのだが、1回の指示で10の★ファイルのみしか抽出してくれないため、66本を達成するために結局7回作業をしてもらった。

ただ、ここまで来るとラクである。完成したWordファイルを最初のファイルに追加していくだけで、見事66の原稿が一つのファイルにまとまった。

この経験を経て「AIに仕事を奪われる」が現実的になったのである。3000円か5000円の仕事が発生するところだったのだが、AIが約30分仕事をしてくれたため、無料だった。私にとってはありがたい話ではあるものの、これが長い目で見た場合、自分にも降りかかってくる話だろう。だったらAIを使いこなす人材になればいい！ とも思ったのだが、自分よりも得意な人が多いに違いない。というわけで、皆さんも自分の仕事がAIに代替されるか否かはAIを使って一度調べてみてはいかがだろうか。

