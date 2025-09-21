「東京六大学野球、法大−立大」（２１日、神宮球場）

広島、ヤクルトで活躍した法大ＯＢの小早川毅彦氏（６３）が連盟創設１００周年を記念したレジェンド始球式に登場した。

ＰＬ学園から法大へ進み、２年秋に戦後５人目となる三冠王となったレジェンド。神宮のマウンドは初めてだったというが、見事なノーバウンド投球を披露し「ストライクが投げられて良かったです。ＯＢの方に（始球式に登場した）山本浩二さん、田淵幸一さん、江本孟紀さんはボールが届いてなかったので、『最後の砦として、分かってるだろうな』ということを言われて（笑）絶対に捕手まで届けようと思っていたのでホッとしました」と笑顔を見せた。打者は、今春に戦後１８人目の三冠王に輝いた立大・山形球道外野手（４年・興南）だった。

法大ＯＢ会長も務める小早川氏は「優勝を信じています」と後輩たちにエール。１００年という節目に「先輩方が築き上げてくれた。本に例えると１００ページ目。これからも１ページ１ページ、積み重ねて後世に語り継がれるものにしてほしい」と学生たちへ思いを託した。