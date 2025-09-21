【ロサンゼルス＝後藤香代】米アリゾナ州公安局は２０日、ユタ州で射殺された保守系団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」前代表のチャーリー・カーク氏の追悼式典が予定されるアリゾナ州のスタジアムで、警官になりすました男性を一時拘束したと発表した。

その後、ターニング・ポイントＵＳＡは男性について、「式典に出席予定の著名人の事前警備を担当していた」と明らかにした。

州公安局によると、男性は１９日、州中部グレンデールの「ステート・ファーム・スタジアム」で、大統領警護隊（シークレットサービス）に声をかけられた際、自身は警官だと偽った。米ＦＯＸニュースによると、男性は当局に「ターニング・ポイントＵＳＡの警備のためにいた」と説明し、偽の当局者の身分証を提示した。

ターニング・ポイントＵＳＡの広報担当者は２０日、Ｘ（旧ツイッター）で「事前警備は大統領警護隊との適切な連携の下で行われていなかった」と認めた。

２１日に開かれる式典には、カーク氏と親しかったトランプ大統領、バンス副大統領ら１０万人以上の参加が見込まれ、スタジアム周辺の警備は強化されている。