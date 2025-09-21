AMOSTYLE新作♡ノンワイヤーで快適！リブ素材ブラレット登場
AMOSTYLE BY Triumphの新コレクション「Simple Basic」が9月11日（木）発売♡毎日着けられるシンプルでスタイリッシュなノンワイヤーブラ＆ブラレット、クロップトップが揃います。リブ素材は見えてもOKで洋服とのコーディネートも自由自在。軽い着けごこちと下着感のないデザインで、休日のリラックスタイムや普段使いにもぴったりのアイテムです♪
リブ素材でファッションとコーディネート
どんなファッションにも合わせやすいリブ素材を使用したブラレット＆クロップトップは、シアーなトップスの下に重ねたり、アウターとしてそのまま着てもスタイリッシュ♡
ノンワイヤーでラクちんな着けごこちを実現しつつ、ストラップや丈感にこだわり、下着感を抑えたデザインです。
靴下屋×ウンナナクール熊本限定♡遊び心あふれるコラボパジャマ発売
スポーティーデザインでリラックスタイムも快適
「FEEL GOOD&CHILL」のロゴテープがアクセントのスポーティーブラは、幅広アンダーテープでノンワイヤーでも安定感◎。綿混素材で柔らかく、休日やおうち時間にぴったりです。
カップと土台がバストにフィットするので、締めつけ感がなく軽い着けごこちを一日中楽しめます♪
モールドカップでアウターにもひびきにくい
シンプルながら機能性も抜群のノンワイヤーブラ。モールドカップ仕様でTシャツや薄手の服にもひびきにくく、自然に胸を整えます。
普段使いしやすいデザインながら、軽いホールド感で美しいシルエットを叶え、毎日のファッションに寄り添う快適ブラです♡
AMOSTYLEのノンワイヤーで毎日快適に♡
9月11日発売のAMOSTYLE BY Triumph「Simple Basic」は、リブ素材のブラレットやクロップトップ、スポーティーデザインのノンワイヤーブラなどをラインアップ。
ノンワイヤーで軽やかにフィットし、下着感を抑えつつ美しいシルエットを叶えます♡毎日のコーディネートやリラックスタイムに、見えても可愛いノンワイヤーを取り入れて快適に過ごしましょう♪