¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ËÂ¤°Ææ¤ÈÀÄ½Õ¡×¿¹¾½Ëû¡ßµÜÅÄ°¦Ë¨¡Êºî²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡ØµõÃÓ¶õÇò¤Î¼«Í³Î§¤Ê»ö·ïÊí¡Ù´©¹ÔµÇ°ÂÐÃÌ
¿¹¾½Ëû¤µ¤ó¤Î¿·´©¡ØµõÃÓ¶õÇò(¤¦¤í¤¤¤±¤¯¤¸¤é)¤Î¼«Í³Î§¤Ê»ö·ïÊí¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ºî²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÜÅÄ°¦Ë¨¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£
¡Ú´ØÏ¢½ñÀÒ¡Û¡ØµõÃÓ¶õÇò¤Î¼«Í³Î§¤Ê»ö·ïÊí¡Ù
¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤ÈÃ»²Î¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë»í·¿¤ò¼´¤Ë¡¢ÁÏºî¤ÎÇØ·Ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¹½ÃÛÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢¿¼¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹½À®¡¿½¸±Ñ¼ÒÊ¸·ÝÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡¿È»ÅÄÂçÊå¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿yùlaly
――ÌîÀ¸¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌîÎÉ¶ç¡×¤ò½ä¤ë¡¢ÇÐ¶çÏ¢ºî¥ß¥¹¥Æ¥ê¡£Ã¯¤«¤¬½ñ¤»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤¬¿·Á¯¤Ê°ìºî¤Ç¤¹¡£µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ñ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÎò»Ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤»¤¤·¤í¤µ¤ó¤Î¶ç½¸¤Ê¤É¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¼¹É®¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤È¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
µÜÅÄ¡¡ºîÃæ¤Î¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤âÁ´Éôºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿¹¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ã¥È¤ÏÄÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤à¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¼¹É®¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅÄ¡¡Äê·¿¤ÎÇÐ¶ç¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤è¤êÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡ÌîÎÉ¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÌîÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£ÌîÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤º¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¼«Í³Î§¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é·¡¤ê²¼¤²¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤È¤¤¤¦Äê·¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¼«Í³Î§¤Ë¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Í³¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Æー¥Þ¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ÇºîÉÊ¤Ë¹¤¬¤ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö½é¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢ÂçÂÎ¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£
µÜÅÄ¡¡¼ÂºÝ¤ËÌîÎÉ¶ç¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃì¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ·î¾Ã¤·µ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌîÎÉ¶ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òµõÃÓ¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é¡¢¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æü¾ï¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤À¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÇÐ¶ç¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢°ìÏÃ°ìÏÃ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»ä¡¢ÌîÎÉ¶ç¤¿¤Á¤Î´Á»ú¤ÈÊ¿²¾Ì¾¤ÎÇÛÊ¬¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª
¿¹¡¡µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø½Õ¡¢½Ð°©¤¤¡Ù¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊÕ¤È¤Æ¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÜÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ã»²Î¤ÏÃ»¤¤°ì¹Ô¤Ç¤µ¤é¤µ¤é¤Ã¤Æ½ñ¤±¤ëÊ¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Á»ú¤ÈÊ¿²¾Ì¾¤Î³ä¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¡¢¶ç¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢¤³¤³³«¤¯¤ó¤À¤È¤«¡¢¤³¤³´Á»ú¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë³«¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ä¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Î³«¤¤È¤«¤Ë¡¢´¶³Ð¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ã»²Î¤È¤«ÇÐ¶ç¤È¤«¤À¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿¹¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ï·ë¹½¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤ÈÃÏÂ³¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®Àâ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤è¤¯¥²¥é¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Çº¤¤ë¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¡Ö¤È¤¡×¤ò´Á»ú¤Ë¤³¤³¤Ï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡¤Î¤È¤¤Î¡Ö¤È¤¡×¤Ï¡¢´Á»ú¤À¤È¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
µÜÅÄ¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡¤¢¤ì¡¢¤µ¤Ã¤¤Ï¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤ËÅý°ì¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Åý°ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
µÜÅÄ¡¡¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦Åý°ì¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
µÜÅÄ¡¡°ì±þ»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÏ¤ÎÊ¸¤ÏÅý°ì¤·¤Æ¡¢¤»¤ê¤Õ¤À¤±¤Ï¼«Í³¤Ë²¿¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤À¤±¡¢¾¯¤·¥ëー¥ë¤Ë¤·¤Æ¼é¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡£
¿¹¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢²ñÏÃÊ¸¤Î¤È¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±³«¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
µÜÅÄ¡¡²»¤È¤«À¼¤ÎÂç¤¤µ¤È¤«¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
――É½µ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹¡¡º£²ó¡¢ÇÐ¶ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¾®Àâ¤â¡¢°ìÊ¸°ìÊ¸¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»í¤äÇÐ¶ç¤È¶á¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç½ñ¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢ÇÐ¶ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÏÃ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¾®Àâ¤È¤¤¤¦»¶Ê¸¤ÎÀºÅÙ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¿¹¡¡µÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ø½Õ¡¢½Ð°©¤¤¡Ù¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ã»²Î¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜÅÄ¡¡¤³¤Î°ìºîÁ°¤ËÎø°¦¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏÊÌ¤ÎÂêºà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬¤â¤È¤â¤ÈÃ»²Î¤ò¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã»²Î¤òÍí¤á¤¿Éô³è¤â¤Î¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃ»²Î¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£ÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤«¤é¡¢¤³¤ì¼«Ê¬¤ÇÃ»²Î½ñ¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£
¿¹¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤Ë²Î¤òÀè¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¼çÍ×ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÏÌ¾Á°¤À¤±¤ÏÀè¤Ë·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î²Î¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¸Ç¤á¤Æ¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤â¤¦¾¯¤··¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¡¢¹¥¤¤Ê²Î¿Í¤ä±Ó(¤è)¤à²Î½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ò²þ¤á¤Æ»ä¼«¿È¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿¹¡¡¤¹¤´¤¤¡£¡Ø½Õ¡¢½Ð°©¤¤¡Ù¤Ï¸ÀÍÕ¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®Àâ¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¶¯ÅÙ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸ÀÍÕ¤«¤é²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤¬¤ÆÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ÌÌÇò¤¤½ñ¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢º£ºî¤ÎµõÃÓ¤È¸Å¸ÍÇÏ(¤³¤È¤Ð)¤â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
µÜÅÄ¡¡»ä¤âÆó¿Í¤È¤â¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µõÃÓ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖµõÃÓ¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤Å¤é¤¯¤Æ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÖµõÃÓ¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ µÕ¤Ë¡¢¸Å¸ÍÇÏ¤Ï¡Ö¸Å¸ÍÇÏ·¯¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê²¿¤«µ÷Î¥´¶¤Î¡¢¸Å¸ÍÇÏ·¯¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤Ï¤ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö·¯¡×¤È¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢µõÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤µ¤ó¡×¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶á¤Å¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤è¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¾Â¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¸¤¤¿Í¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤³¤ÎÆó¿Í¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥ï¥È¥½¥ó¤È¥Ûー¥à¥ºÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£ºî¤Ï¡Ò¹õÇ¥·¥êー¥º¡Ó¤Ø¤Î²óµ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÏºîÉ÷¤ÎÉý¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÉÔµÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤í¤½¤í¤Á¤ã¤ó¤ÈºÇ½é¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥êー¥º¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÏ»ÏÃ¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï»ÏÃ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ò¹õÇ¡Ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÆó¿Í¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢¤¢¤È°ìÏÃ¤ÈÏ»ÏÃ¤ò·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ø¹õÇ¤ÎÍ·Êâ～¡Ù¤Î½ª¤ï¤êÊý¤È¤Û¤Ü¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆµõÃÓ¤È¸Å¸ÍÇÏ¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÃËÆ±»Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ò¹õÇ¥·¥êー¥º¡Ó¤ÎÆó¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëÎø°¦Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òµÅ(¤¹¤¯)¤¤¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅÄ¡¡¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹¡¡¼«Í³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£½ñ¤¤ä¤¹¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î½½Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£
µÜÅÄ¡¡µõÃÓ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊª¸À¤¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢°Û¾ï¤Ë¸²á¤®¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤ËÌîÎÉ¶ç¤ò¸«¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤â¤¦Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¸Å¸ÍÇÏ·¯¤ò°ì½ï¤ËÏ¢¤ì²ó¤·¤Æ²ò¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬³ÆÏÃ¤Ç¤ÎÍÍ¼°Èþ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µõÃÓ¤µ¤ó¡¢¸Å¸ÍÇÏ·¯¤Î¤³¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ì¿Í¤Ç¤¹¤°¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¸Å¸ÍÇÏ·¯¤¬²ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÏ¢¤ì²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¸ÍÇÏ·¯¤È¤Î¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤ì¤òÈà¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢²¿¤«¤³¤ÎÆó¿Í¡¢¤¤¤¤¤Ê～¤È¡£ÆÉ¤àÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÏË¨¤¨Åª¤ËÆÉ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ÈÇÐ¿Í¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ç¥£Êª¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿¹¡¡¤ä¤Ï¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤âºî²È¤ÈÊÔ½¸¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀ®²Ì½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÇÐ¿Í¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾¯¤·¤½¤³¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¡¢°ã¤¦å«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ê¤É¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¼¡¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·µ¤³Ú¤ÊÊÔ½¸¤µ¤ó¤Èºî²È¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜÅÄ¡¡¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ÷Î¥´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¿¹¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢µõÃÓ¤ò¡Ö¤µ¤ó¡×¤Å¤±¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜÅÄ¡¡ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¿Í¤Ë´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÏÃ¤¹¤È¤¤Ë²¿¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¸Æ¤ó¤À¤éÅÜ¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¸Æ¤Ö¤È¤¤ÏºîÃæ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Æ¤ÓÊý¤À¤±¤É¡¢¿Í¤Ë³°¤ÇÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡Ö¤µ¤ó¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤«¡Ö·¯¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Â¬¤ê¤Å¤é¤¯¤Æ¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®Àâ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿¹¡¡ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅÄ¡¡¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¸Æ¤ÓÊý¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¤Ç¤Î¸Æ¤Ð¤ìÊý¤È¡¢ÃÏ¤ÎÊ¸¤Î¸Æ¤ÓÊý¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸Æ¤ÓÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¼ÂºßÀ¤Ø¤Î´¶³Ð¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
――µÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Îºî¤êÊý¤È¡¢¡ØµõÃÓ～¡Ù¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Îºî¤êÊý¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¿¹¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½Àè¤Ë¶ç¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´Î¿´¤Î¥á¥¤¥ó¤ÎÆæ¤Ë¤Ê¤ë¶ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤Þ¤ÇX¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿äÍý¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇX¡Ê¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¡Ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤ÇµõÃÓ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¶À¤ËÇ¤¤»¤Æ¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤Ã¤Ý¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¿´¤¬¤±¤Ä¤Ä¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅÄ¡¡µÕ¤Ë¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ìÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤³¤ìÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¿¹¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ï¾¯¤·ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¥í¥¸¥«¥ë¤Ê¤À¤±¤ÎÆü¾ï¤ÎÆæ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Þ¥¹¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µÜÅÄ¡¡¤É¤ì¤°¤é¤¤»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡¡°ì¶ç¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ë¡£
¿¹¡¡Ï¢ºÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ÆÏÃÂçÂÎÆó½½Æü¤°¤é¤¤¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é°ì¶ç´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Æó½µ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó¸«Ä¾¤¹¤È¤¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÈùÄ´À°¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
µÜÅÄ¡¡½ñ¤¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹¡¡¤Ï¤¤¡£ËÍ¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êºî²È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥í¥¸¥«¥ë½Å»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ú¥À¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤Ç±ì¤Ë´¬¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ú¥À¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ä¤¤¤Ç¤Ë»ö·ï¤¬²ò¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾¯¤·ÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤íº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥í¥¸¥«¥ë¤Ë¤ä¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥¤¡¦¥±¥á¥ë¥Þ¥ó¤Î¡Ö¶å¥Þ¥¤¥ë¤Ï±ó¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î°ì¸À¤«¤éÁ´Éô¿äÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇÁ´ÉôÄÌ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
――¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ïー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä©Àï¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
µÜÅÄ¡¡Âç½°Åª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
――ÇÐ¶ç¡¢¤½¤·¤ÆÃ»²Î¡¢¡Ò¹õÇ¥·¥êー¥º¡Ó¤Ç¤Ï»í¤ò°ú¤¯¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼è°·¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤³¤Îºî¶È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿¹¡¡³Î¼Â¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»²Î¤äÇÐ¶ç¤ò¾®Àâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Î¡¢¾®Àâ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÊÌ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÇÐ¶ç¤äÃ»²Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«»¶Ê¸¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇÈµÚ¸ú²Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¡¡ËÍ¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢ÃµÄå¾®Àâ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃµÄå¾®Àâ¤Ï»í¤È¹½Â¤¤¬¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤¡¢²ÁÃÍ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢¥¨¥É¥¬ー¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ýー¤¬»í¤ò½ñ¤¡¢ÃµÄå¾®Àâ¤â½ñ¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼Â¤Ï¥Ýー¤Ï»í¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇÃµÄå¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê²¾Äê¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¹õÇ¤ÎÍ·Êâ～¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¶Éº£²ó¤â¤½¤Î±äÄ¹¤Î»î¤ß¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ø½Õ¡¢½Ð°©¤¤¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¾¯¤·¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¡£
µÜÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏËüÍÕ½¸¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤âÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£²ò¼á¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤Ã¤¿²ò¼á¤ò¡¢»ä¼«¿È¤Çåæ(¤Ò¤â¤È)¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ·ë¹½ÃµÄå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤³¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¾Úµò¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ï³Î¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¶á¤¤¤Î¤«¤â¤Ã¤Æ¡¢º£»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬´ö¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¾®Àâ¼«ÂÎ¤Î¶¯ÅÙ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
µÜÅÄ¡¡ÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤È¤Æ¤âÃµÄå¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
――µÜÅÄ¤µ¤ó¡¢¼¡¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÅÄ¡¡»ä¡¢·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ã¤Æ´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£»ä¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÏÀäÂÐÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¿¹¡¡¤¤¤ä¡¢½ñ¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Ì¾ÃµÄåµÜÅÄ°¦Ë¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅÄ¡¡¤³¤ÎºîÉÊÆÉ¤ó¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Ã¤¿¤È¡£»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ææ²ò¤¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¡£¾¯¤·¤Í¡¢ÌµÍý¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡£
――¿¹¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼¡¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¿¹¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø¤¢¤ÎÆü¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç·¯¤È¡Ù¤Î¤ä¤êÊý¤Ç°ì¤ÄÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¶¹¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤Êª¸ì¡¢²¿¤Ç¤âÁ´Éô¤Ö¤Á¹þ¤ó¤Ç¤âÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ÏÃåÎ¦¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÃåÎ¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈá»´¤µ¤ò¹Í¤¨¤ÆËÁ¸±¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Æ¤âÃåÎ¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Îø°¦¾®Àâ¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤ËËÍ¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êºî²È¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤»¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¤·¤ÆÃåÎ¦¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤À¤±³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£
µÜÅÄ¡¡¤¤¤Ä¤«¤éÃåÎ¦¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹¡¡»°¡¢»ÍÇ¯Á°¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜÅÄ¡¡±ó¤¤¤Ê¤¢¡£´èÄ¥¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¡×2025Ç¯10·î¹æÅ¾ºÜ