＜速報＞森田理香子は前半イーブンパー イ・ミニョンが単独首位、佐久間朱莉ら1差
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーは最終ラウンドが進行中。全選手がコースに飛び出し、“あつい”戦いが繰り広げられている。
【写真】飛ばし屋の暑さ対策
2013年の賞金女王で今季初戦の森田理香子は前半インコースを1バーディ・1ボギー。トータルイーブンパー・50位タイで折り返した。1つ伸ばしたイ・ミニョン（韓国）がトータル11アンダーで単独首位。トータル10アンダー・2位タイにはメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、神谷そら、荒木優奈が並んでいる。トータル9アンダー・5位に小滝水音、トータル8アンダー・6位タイには高野愛姫、吉本ここねがつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
住友生命Vitalityレディス 東海クラシック リーダーボード
