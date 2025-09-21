＜速報＞国内男子ツアーは最終組がスタート 大槻智春はパー発進、石川遼は3打差逆転目指す
＜ANAオープン 最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞悪天候によるコースコンディション不良のため当初の予定より30分遅れでスタートした国内男子ツアーの最終ラウンド。最終組がティオフを迎え、全選手がコースに飛び出した。
トータル16アンダー・首位の大槻智春はパーでスタート。石川遼とのプレーオフを制した2022年以来の大会2勝目、通算4勝目に向けて逃げ切りを図る。同じく最終組で回る金谷拓実、ソン・ヨンハン（韓国）もパー発進とした。そのひとつ前の組で回る石川は3ホールを消化してすべてパー。3打差3位からの逆転優勝を目指す。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
