順延の米女子ツアーは日本時間午後9時10分に再開へ 36H短縮競技になるかは再開前に判断
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 2日目◇20日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞サスペンデッドとなった米国女子ツアーの第2ラウンドは、21日（日）午前7時10分（日本時間午後9時10分）に再開することが決定した。未スタート選手は午前7時15分から順次ティオフしていく。
【写真】ヘビを投げてご満悦のシブコ
雷を伴う悪天候により、第2ラウンドは4時間5分遅れの午前11時15分に競技が開始。だが、午後0時1分に中断となり、午後3時25分にそのままサスペンデッドが決まっていた。54ホール完遂を目指すが、36ホールの短縮競技になる可能性も残されている。ルールオフィシャルはあす、再びコース管理者、農学博士と連携して状況を確認し、プレー再開可否について発表するという。22日（月）は予備日に設定されているが、雨予報が出ている。36ホール短縮競技となれば、2018年「ボランティアーズ・オブ・アメリカ LPGAテキサスクラシック」以来のこと。8アンダー・首位に勝みなみ、サラ・シュメルツェル、アリソン・リー（ともに米国）。6アンダー・4位タイグループには畑岡奈紗、リリア・ヴ（米国）、アン・ナリン（韓国）ら6人が並んでいる。西郷真央が6アンダー・10位タイ。古江彩佳、山下美夢有、岩井千怜が5アンダー・19位タイ、渋野日向子と竹田麗央が4アンダー・35位タイ。吉田はバーディ発進で、明愛と並んで1アンダー・88位タイ。西村優菜がイーブンパー、馬場咲希が1オーバー、笹生優花が2オーバーとしている。【第2ラウンドのスタート時間】■1番スタート馬場咲希笹生優花21:15 古江彩佳25:42 西村優菜25:53 西郷真央26:04 山下美夢有■10番スタート吉田優利岩井明愛21:15 岩井千怜21:37 畑岡奈紗21:59 渋野日向子26:15 勝みなみ、竹田麗央
