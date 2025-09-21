韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、端正な顔立ちと確かな実力で知られる人気の練習生、チャン・ハヌムがまさかの脱落となった。

【映像】イケメンすぎる練習生の顔面

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「今よりももっと一生懸命頑張ってトップまでいって、また会いたい」

第10話では第3回生存者発表式が行われ、24人の練習生中16人がファイナルにコマを進め、8人が脱落した。最後の生存者となる16位の候補としてマサトとカン・ウジン、チャン・ハヌムの3人の顔がスクリーンに映されると、3人とも悲痛な面持ちで発表を待つ。

しかし最初に18位で脱落となったメンバーに、ハヌムの名前が呼ばれると、ハヌムは納得したように顔をあげ感謝のポーズ、そして大きな声で「ありがとうございます！」と御礼を述べた。

そして「まずは数か月の間、皆さんとご一緒できて本当によかったです。多くの仲間たちと一緒に過ごしながらたくさんのことを学ぶことができました。本当によかったです」と感謝を述べ、「今よりももっと一生懸命頑張ってトップまでいって、また会いたいです。ありがとうございます」と深くお辞儀をした。

最後まで凛としたハヌムの姿に「素敵だね」と練習生たちからも声があがる。脱落式が終わっても、ハヌムは共に脱落したユンソとマサトと肩を組み労うような仕草。MCのベクホから「実は、僕もそうでした。でもチャンスはあります。素敵なステージをみせてくれてありがとうございました」と優しく声をかけらると最後まで笑顔を見せていた。

この様子に「頑張ったよね、本人が1番辛いよね」「残酷すぎる」「本当につらい」「ハヌム泣かないで」「つらすぎる」「絶対デビューしてほしい」「最後まで素敵だった」などの声が殺到していた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）