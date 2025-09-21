◇スウェーデン1部 ユールゴーデン1―0マルメ（2025年9月20日 スウェーデン・マルメ）

ユールゴーデンのU―20日本代表DF小杉啓太（19）が敵地のマルメ戦で決勝アシストを記録して1―0の勝利に貢献した。自陣でボールを持つと、巧みなボールタッチで2人を振り切って前線にパス。受けたFWプリスケがドリブルで持ち上がり、土壇場の後半43分に決勝点を決めた。

前節8位のユールゴーデンは勝ち点4差で追っていた5位マルメを直接対決で破って7位に浮上。残り6試合で来季欧州カップ戦出場に望みをつないだ。

小杉は27日開幕のU―20W杯チリ大会の日本代表メンバーに選ばれてから2試合連続でアシストを記録。前節14日のハンマルビー戦では2―3の後半アディショナルタイム6分にCKキッカーとして劇的な同点弾を演出していた。

クラブに派遣義務がない年代別代表の大会でシーズン終盤戦を離脱することに懸念もあった中、小杉は地元メディアの取材に「代表でプレーすることは私にとって大きな意味がある。ユールゴーデンは（派遣を）拒否できたはずだが、私の名前を世界にアピールする機会を与えてくれた」と発言。「ハンマルビーとマルメの試合、残りのシーズンでいいプレーをしなければ。ユールゴーデンは私を信頼してくれた。私はクラブのブランドのために戦い、サポーターに希望を与えなければならない」と訴えていた中で有言実行の活躍を見せた。U―20日本代表合流に向けて弾みをつける試合になった。