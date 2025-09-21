歌手の浜崎あゆみ（46）が20日、Instagramを更新。ASIA TOURの大阪公演でavexの松浦勝人会長（60）と円陣を組む様子を公開し、反響を呼んでいる。

これまでInstagramでライブのリハーサル風景、息子たちに作ったワンプレートごはんやゲームをする息子の姿など、仕事やプライベート、様々な一面を発信している浜崎。

浜崎あゆみ、大阪公演初日の舞台裏の様子を公開

2025年9月20日の投稿では、ASIA TOUR 2025の後半戦が始まったことを報告。大阪公演初日の舞台裏の様子を披露している。

「マサが本番前の気合い入れの円陣から参加。（これは本当にめちゃくちゃ珍しいことです！）色んなカタチの積み木を慎重に高く高く積み上げた矢先に大暴れしてマイナスまで破壊してしまったりを『何回やんだよ！』ってほど繰り返しながらもたどり着かせて頂けたこの唯一の場所で、これまでも現在もこれからもずっとavexでずっとJ-POPでずっとちょっと問題児で、この人達と生きて行こうと改めて強く誓った、そんな日でした」

この投稿にファンからは、「たしかに今まで見た事なーーーい」「ayuとマサの2人で1つ感大好き」「何かデビュー当時を思い出すような感じだね」など、様々なコメントが寄せられている。