◇インターリーグ パドレス7―3ホワイトソックス（2025年9月20日 シカゴ）

ナ・リーグ首位のドジャースを4ゲーム差で追うパドレスは20日（日本時間21日）、敵地でホワイトソックスと戦い、逆転勝利で連敗を2でストップした。

1―2の6回、1死三塁からマチャドが中前に同点打。その後2つの四球で2死満塁の好機をつくると、7番・オハーンが左中間に走者一掃の二塁打を放ち、逆転に成功した。この回打者9人で5得点。集中打でホワイトソックス投手陣を攻略した。

先発のダルビッシュは初回、2死から3番・モンゴメリーに右前打、4番・バルガスに左中間二塁打を許し、先制点を献上。1―1の3回には1死から右前打、続く打者に左中間二塁打を許して2点目を失った。4回2/3を6安打2失点で降板。今季5勝目を挙げることはできなかった。それでもダルビッシュの後を受けたモレホン、エストラダ、ミラーが無失点でつなぎ、最終回はスアレスが1点を失いながらも締めた。

試合前の時点で、ナ・リーグ首位のドジャースとのゲーム差は4。地区優勝は厳しい状況となっているが、ワイルドカード争いでは4位のレッズに5ゲーム差を付けての2位。レッズがカブス相手に勝利を収めただけに、大きな勝利となった。