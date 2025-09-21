ヒロアカ『ヴィジランテ』第2期は来年1月放送決定 梅田修一朗「デクたちの物語はついにクライマックスを迎えますが」
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（ヒロアカ）の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の第2期が、2026年1月より放送されることが決定した。あわせて新キャラクタービジュアルが公開された。
21日、「京都国際マンガ・アニメフェア2025」（京まふ）のステージイベントで、『ヴィジランテ』の主人公・灰廻航一を演じる梅田修一朗がサプライズ登壇。「いよいよ2026年1月より『ヴィジランテ』第2期スタートです！航一たちにまた会えるのがずっと楽しみでした。デクたちの物語はついにクライマックスを迎えますが、外伝という形で、航一たちを通してまだまだヒロアカの世界に浸ってもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします！」とコメントが寄せられた。
『ヴィジランテ』は、脚本：古橋秀之、作画：別天荒人のコンビで漫画アプリ「少年ジャンプ+」で2017年から2022年まで連載、コミックスも15巻まで発売された、『僕のヒーローアカデミア』の正史に連なる公式スピンオフ作品。
舞台はヒロアカ本編で描かれた物語から数年前の日本となり、人々に認められ活躍する＜ヒーロー＞の裏側で、誰にも認められずとも誰かを救わずにはいられない非合法ヒーロー＜ヴィジランテ＞たちのドラマが展開される。
『僕のヒーローアカデミア』は“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（デク）が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者“敵”（ヴィラン）に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちとともに成長する物語。
原作漫画が2014年7月より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、2024年8月5日に完結。コミックス累計1億部を突破する人気作品で、2016年4月よりテレビアニメ第1期がスタートし、劇場版も公開。テレビアニメ7期が2024年10月に最終回を迎え、8期の制作も決まっている。
