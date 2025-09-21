能登半島地震の被災地に追い打ちをかけた豪雨から２１日で１年となる。

石川県輪島市門前町の中村菊枝さん（当時７５歳）は地震で損壊した七浦（しつら）地区の自宅にいて、氾濫した川の濁流にのまれて亡くなった。１年で２度の自然災害に、同居していた次男の田辺敬典さん（４７）は同じ場所での自宅再建をあきらめ、家族が代々暮らしてきた故郷を離れることを選択した。（金沢支局 若松花実）

七尾市青葉台町の山あいにある住宅地の一軒家。２０日、田辺さんが輪島市の仮設住宅から日用品を持ってきた。家具や家電も少しずつ自分で運び、年内には引っ越しを終える予定だ。七浦の自宅は今月、公費解体で更地になった。

昨年の９月２１日、田辺さんは市外に出かけていた。雨が激しくなる中、菊枝さんに電話したがつながらない。道路も寸断され、帰宅できなかった。２日後、歩いて自宅にたどりつくと、いつも菊枝さんがいる１階に、家の脇を流れる皆月川の泥水や大木が大量に流れ込んでいた。菊枝さんは１週間後、自宅近くの海岸で遺体で見つかった。

昨年元日の能登半島地震で、自宅は屋根瓦が落ちるなどして準半壊と認定された。左膝が悪かった菊枝さんは、避難先の長男宅で転倒し、右足首を骨折。膵臓（すいぞう）がんも見つかり、手術を受けて８月に退院、自宅に戻ったところだった。

５人の孫をかわいがり、地震前までスーパーのレジ打ちのパートで働いた。稼いだお金で孫におもちゃや誕生日ケーキを買ってあげては、喜ぶ姿を見るのを楽しみにしていたという。

田辺さんは高校卒業後、熊本の大学へ進学するため実家を出た。夫を早くに亡くした菊枝さんは七浦で一人暮らしを続けてきた。「兄弟の中で子どものいない自分は時間がある。おかんが死ぬまで面倒を見よう」と１５年前に実家に戻ってきた。

夏はバーベキュー、冬はかまくらづくりやそり滑り。そこかしこに、子どもの頃からの思い出がある。父方の家族が代々住み続けてきた場所でもある。「できるなら同じ所に自宅を」と思ったが、再び水害に見舞われる可能性は拭えない。

「災害は非情だ。一瞬で生活が一変する。二度と災害で家族を失う経験をしたくない」。仕事の関係で現在は大阪で暮らす妻と、いずれは同居することを考えると、移住を選ぶしかなかった。

田辺さんが仕事から帰宅すると、居間から必ず声をかけてくれた母。自宅がなくなり、故郷を離れることになっても、記憶に残るのは、居間でくつろぎながら好きなバラエティー番組を見ている横顔だ。「もう一度会えるなら、いつもの優しい笑顔で『おかえり』と言ってほしい」

「複合災害」で避難所転々、心身負荷

昨年９月の記録的な豪雨では、直接死が１６人で３人は災害関連死だった。能登半島地震で自宅が被災し、疲弊していたところに豪雨が直撃。「複合災害」による避難生活の長期化で、心身への負荷が重なったことなどが理由だ。

地震で自宅が全壊した輪島市の７０歳代男性は、避難所を転々とした後、市外のみなし仮設住宅を経て市内の仮設住宅に入居した。慣れない土地での避難生活に加え、豪雨で仮設住宅が床下浸水した。男性は脳出血を発症して亡くなった。珠洲市の７０歳代女性も地震で被災した後、車中泊などを経験。豪雨で自宅が床上浸水し、再び避難生活を余儀なくされ、後片付けにも追われた。死因は急性大動脈解離だった。

政府の南海トラフ地震対策の作業部会で主査を務めた福和伸夫・名古屋大名誉教授は「複合災害の被災や災害関連死を防ぐためには、いかに早く復旧を進めるかのほか、耐震化や家具の固定などで被害を減らすとともに避難所の環境整備といった事前準備などが重要だ」と指摘している。