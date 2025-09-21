元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「レイヤー入れて髪色復活」 黒髪ストレートの新ヘアスタイル公開





希空さんは「レイヤー入れて髪色復活」というメッセージとともに、自撮り写真を公開。レイヤーを入れた黒髪のストレートロングヘアを披露し、新しいヘアスタイルに変えたことを報告しました。



投稿された写真では、希空さんが室内で自撮りをしている様子が映し出されています。彼女の長いストレートの黒髪が印象的で、前髪が額にかかったスタイルとなっています。黒猫と黒いハートの絵文字を使用していることからも、黒髪への愛着が感じられます。









別の投稿写真では、希空さんがスマートフォンで自撮りをしている姿が見られます。こちらの写真でも、彼女は長いストレートの黒髪スタイルで、白いトップスを着用しています。



写真からは、彼女が使用しているスマートフォンのケースがピンク色で、アニメのキャラクターが描かれていることも確認できます。さらにスマホには小さなぬいぐるみのラブブもぶら下がっています。







3枚目の写真では、希空さんの優しい表情がクローズアップされています。彼女の長いストレートの黒髪と特徴的な前髪スタイルが引き続き印象的です。肌は白く、頬はピンク色で、表情は柔らかく優しげです。



希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月21日・10時40分現在、フォロワーが115.6万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.7万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】