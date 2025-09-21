付き合っているときは「おいしそうに食べる姿が好き」と思っていたのに、結婚したら一緒に食事をすることがストレスになっていませんか？ それは、夫の食への執着が原因だったりします。今回は、食い尽くし系夫と食事をするのがストレスに感じている話をご紹介いたします。

人のおかずをとる

「夜ごはんを食べていたら、夫が私のおかずを勝手に食べてしまいました。最後にとっておいたのに『だって残ってるじゃん』『いらないんでしょ？』と言われて頭にきましたね……。夫は結婚してから発覚したのですが、食い尽くし系だったんです。出されたものは全部食べちゃうし、なんなら人のおかずも許可なく勝手に食べてしまいます。大皿料理を出さないようしても、この有り様で。家にストックしてある食品も知らない間に食べ尽くすから、食べようと思ったときになくなっていて困ることもしばしば……。こういうのって地味にストレスが溜まるんですよね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ よく食べる男性は好印象ですが、食い尽くすほど食への執着がある人だと困りものですね。一緒に食事を楽しみたいのに、これでは食事をするたびにストレスが蓄積されていきます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。