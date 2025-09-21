アルバルク東京が長崎ヴェルカに競り勝ち…TOYOTA ARENA TOKYOで初勝利

9月20日、TOYOTA ARENA TOKYOにおいてプレシーズンゲーム、アルバルク東京vs長崎ヴェルカが開催された。この試合、長崎は松本健児リオン、イヒョンジュン、森川正明、星川堅信、馬場雄大、川真田紘也、スタンリー・ジョンソンが欠場。両クラブで協議のうえ試合形式を変更して実施となった。試合時間は8分×4クォーター制（通常は10分）、オフィシャルタイムアウトは第2・第4クォーター残り4分（通常は残り5分）に変更され、長崎は7人のロスターで臨んだ。一方、A東京はブランドン・デイヴィスとライアン・ロシターがインジュアリーリスト入り。昨シーズンに所属したスティーブ・ザックと帰化選手のアイラ・ブラウンが追加登録されている。

A東京はテーブス海、ザック・バランスキー、セバスチャン・サイズ、マーカス・フォスター、小酒部泰暉、長崎は狩俣昌也、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、山口颯斗、アキル・ミッチェルが先発を務めた。

バランスキーの3ポイントで先制したA東京は9－2のランでリードを広げたが、長崎のディフェンスに攻めあぐね、熊谷に突破や3ポイントで攻め込まれて12－18と逆転を許した。

第2クォーターはフォスターのスティールからダンクで入ったものの、得点が伸び悩んだ。守備でも菅野翔太やブラントリーに得点を許し、終了間際には熊谷と森田雄次に3ポイントを沈められ、21－33で前半を折り返した。

第3クォーターに入るとA東京はディフェンス強度を高め、フォスターが長距離砲を沈めると、テーブスもスティールから速攻を決めて反撃。残り3分にバランスキーが3ポイントを沈め39－39と同点に追いつき、会場が大きく沸いた。菊地祥平の右レイアップが決まると、ベンチは総立ち、アリーナも盛り上がった。

長崎は熊谷、森田が5ファウルで退場となったが、特別ルールにより出場が継続可能に。少人数ながら粘りを見せたが、第4クォーターにはサイズがゴール下で奮闘し、フローターやオフェンスリバウンドで加点。A東京が59－55で勝利し、TOYOTA ARENA TOKYOでの初勝利を収めた。

個人スタッツではフォスターがゲームハイの19得点、サイズが16得点6リバウンド、バランスキーが3本の3ポイントを含む11得点をマーク。長崎は狩俣が12得点、熊谷が11得点6アシスト、ミッチェルが5得点13リバウンドを記録した。

■試合結果



アルバルク東京 59－55 長崎ヴェルカ



A東京｜12｜ 9｜24｜14｜＝59



長崎｜18｜15｜14｜ 8｜＝55

【動画】A東京のフォスターが右レイアップをねじ込む