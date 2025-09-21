10月7日よりTBS系で放送がスタートする奥山葵主演のドラマストリーム『スクープのたまご』に、本島純政、黒瀬ひな、古屋呂敏、相馬理が出演することが発表された。

参考：奥山葵がドラマ初主演で週刊誌記者役に 『スクープのたまご』10月7日より放送決定

大崎梢による同名小説を実写ドラマ化する本作は、週刊誌の知られざる裏側を描いたお仕事奮闘ドラマ。大手出版社・千石社の週刊誌『週刊千石』を舞台に、ある日、主人公で入社2年目の信田日向子（奥山葵）は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのか。仕事を通して日向子は自分なりの答えを見出すことができるのか……。

主人公・日向子を奥山が演じるほか、前原滉、大倉空人（原因は自分にある。）、佐藤友祐、永岡佑、夙川アトム、赤ペン瀧川らがキャストに名を連ねている。

本島が演じるのは、主人公・日向子と同期の桑原雅紀。日向子が異動になる前に『週刊千石』の事件班に在籍していたが、あることがきっかけで体調を崩し文芸誌に異動となる。異動した後も、日々、日向子のことを心配し、心の支えになりたいと思っている、心優しい青年だ。

黒瀬が演じるのは、日向子と同期の目黒明日香。日向子とは心置きなくなんでも話せる間柄。いつも日向子の話を親身に聞いてアドバイスしてくれる心強い存在だ。

古屋が演じるのは、カリスマ性あふれる、フレッシュなイケメン青年実業家・青城征也。アパレルブランドを経営し、どこかミステリアスで陰のある人物で、日向子たちが追うすべての事柄に関係があるという。

相馬が演じるのは、“怪しい男”・久保塚恒太。ある殺人事件の指名手配犯でこの物語の重要人物となる。

あわせて、第1話の場面写真も公開。主人公・日向子が異動先の事件班でスクープを狙うべく、奮闘する姿が切り取られている。

コメント●本島純政（桑原雅紀役）桑原という人物は、挫折した自分と向き合い、成長していける強さと優しさを持つそんな人物です！今回のドラマは週刊誌の仕事現場をエンターテインメントとして届けながら、仕事のやりがいや悩みをリアルに描いた作品だと思います。ぜひご覧ください！

●黒瀬ひな（目黒明日香役）目黒明日香役を演じさせて頂きます黒瀬ひなです。私は、このドラマの舞台である大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」で奮闘する主人公・日向子を見守る同期、明日香を演じさせて頂きましたが、きっと皆さんも明日香と近い目線で、進んでいくストーリーや日向子の奮闘にどきどきハラハラを感じて頂けるのではないかと思います。私自身この作品に参加するにあたり、週刊誌の存在意義やその裏側について初めて深く考えました。日向子をはじめとする「週刊千石」の奮闘記をお楽しみください！

●古屋呂敏（青城征也役）アパレル会社社長で実業家の青城征也役を演じます古屋呂敏です。現場は和やかで毎日が刺激的、原作に負けない熱量の作品になっていると思います。個性豊かな記者たちとどんな絡みを見せるのか、ぜひご期待ください。

●相馬理（久保塚恒太役）今回、僕が演じさせていただいた「久保塚」は、指名手配犯という、これまでに経験したことのないキャラクターでした。どう演じるか悩みながらも、新たな挑戦にワクワクしている自分もいました。原作からイメージを膨らませヒントをもらいながら、久保塚という人物を少しずつ作り上げていきました。久保塚がこの物語、そして「週刊千石」にどのように関わっていくのか、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです！

