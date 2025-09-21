ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

機能美とシンプルデザインを兼ね備えた洗練された【カルバンクライン】の長財布がAmazonに登場！

使うほど手に馴染む 本革 ( レザー ) を使用した大人のおしゃれを簡単に楽しめる人気の財布 。 別名、札入れとも言われる王道の 長財布 はカードもたくさん収納できるので、クレジットやポイント カード をたくさん持っている方におすすめ。 しっかりと ファスナー で開閉できる安 心 感とガバッと全体が見える見開きの良さが人気。

本革を使用した上質な素材感で、使うほどに手に馴染み、長く愛用できる大人のアイテムである。

ラウンドファスナー仕様で大きく開き、札入れや小銭入れ、カード類を一目で確認できる利便性を持つ。

RFIDブロック機能を搭載し、スキミング防止のセキュリティ性を備えた安心感ある設計となっている。

スタイリッシュなプレートロゴがアクセントとなり、ビジネスからカジュアルまで幅広く活躍する。