Perfume、“コールドスリーブ”宣言にファンから衝撃＆労いの声「ついにこの日が」「のんびり待っとるけぇね」 20周年の節目に決断
テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち)がメジャーデビュー20周年を迎えた21日、2025年をもって活動休止すると発表した。公式サイトで明らかにした。
【写真】個性的な衣装も可愛い！”絆”を感じる瞬間を明かしたPerfumeの撮りおろしショット！
公式サイトには「Perfumeより」と題したメッセージが掲載され、これまでステージに立ち続けてきたことへの思いをつづりながら、「そして今、自分たちが胸を張って輝いている"と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは 2026年から Perfume を一度コールドスリープします」と宣言。「Perfume はどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と伝えた。
Perfumeは18日、SNSを更新し、メジャーデビュー20周年を迎える21日に「大切な大切なメッセージ」を発表することを予告。SNSでは、「大切なメッセージ」の予想、考察が盛り上がりを見せていた。今回の報告にファンからは「ゆっくり休んで、また素敵なパフォーマンスを見せてほしいな」「ついにこの日がきたかという気持ち」「ずっとずっと好きだよ」「のんびり待っとるけぇね」との声が相次いだ。
Perfumeは2000年結成。広島県出身。地元・広島での活動を経て、2005年にメジャーデビュー。キュートなルックスに抜群のダンスパフォーマンス、デジタル加工を施した歌声とハイクオリティな音楽が相乗効果を生み出し大ブレイク。2008年には「ポリリズム」が社会現象を巻き起こした。
