杉浦太陽、三男・幸空くんの“兄の顔”を公開 8月誕生の夢空ちゃにミルク「兄妹 コアとユメの絆」
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（44）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。“兄妹”ショットを公開した。
【写真】兄妹の絆…！夢空ちゃんにミルクをあげる三男・幸空くん
先月8月8日に夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生。8月9日のインスタで報告し、「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました」と振り返るとともに、辻に向け「のん！お疲れさま。そして、ありがとう」とメッセージを届けた。
この日は「兄妹 コアとユメの絆」と書き出し、三男の幸空さんが、夢空ちゃんを膝の上に抱き、ミルクをあげている写真を公開。「コア兄ちゃんって呼んで欲しいんだって」と早くも兄としての自覚が芽生えていることをつづった。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空（こあ・6）さん、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
