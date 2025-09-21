「今って何着ればいいの？」って人へ！【しまむら】40・50代が映える♡「好印象ワンピ」

ワンピースは、一枚サラッと着るだけでコーデが決まる頼れるアイテム。【しまむら】には40・50代にもぴったりなデザインが充実のラインナップ。今回は、季節やシーンに合わせて着こなしをアレンジできるワンピースをご紹介します。好印象を狙えるうえに、コーデの幅も広がりそうです。

上品に決まる着映えワンピ

【しまむら】「MEG*TCPUリブワンピ」\1,639（税込）

コーデに迷いがちな季節の変わり目にも頼れるリブワンピース。タンクトップに重ねて着れば、胸元の露出を抑えて上品な印象に。甘さ控えめのシンプルなデザインで、大人の女性も取り入れやすい一枚です。裾スリットが、動きやすさと軽やかさをプラス。小物や羽織物しだいでカジュアルからきれいめまで幅広く着まわせて、毎日の「何着よう？」を解消してくれるかも。

晩夏から秋まで頼れるボーダーワンピ

【しまむら】「SRパネルBDOP」\1,639（税込）

ボダー柄が涼しげで、暑さが残る時期も快適に着られそうなワンピース。スカート部分はハリ感のある生地を使用しており、ふんわりと広がるシルエットが女性らしさを引き立てます。羽織物やジャケットと合わせれば、カジュアルさを残しつつもぐっと大人っぽい印象に。季節の変わり目にも活躍してくれそうな一枚です。

デイリーに活躍するゆったりTシャツワンピ

【しまむら】「ヘビロテフレンチOP」\990（税込・セール価格）

コーデに迷う日にも頼りになる、Tシャツワンピース。ゆったり着られるシルエットなのに、サイドに切り替えが入ることですっきり見えるデザインです。落ち着いたチャコールグレーは大人世代にも取り入れやすく、フレンチスリーブが二の腕をさりげなくカバーしてくれるのも嬉しいポイント。一枚で着ても羽織りを合わせても、上品でこなれ感あるスタイルが楽しめそうです。

シンプルなのに好印象ロングワンピ

【しまむら】「TT*KIWウェーブOP」\1,969（税込）

すっきりとしたシルエットが魅力のロングワンピース。両サイドのスリットが、動くたびに軽やかさをプラスしてくれます。背中はやや大きく開いたデザイン。一枚で着るのはもちろん、インナーに重ねたり羽織物を合わせたりと、季節やシーンに合わせてさまざまな着こなしが楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@mguu__m様

@naco_rooms様

@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki