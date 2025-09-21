東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）で、男子3000メートル障害・三浦龍司（SUBARU）は決勝のメダル争い最終盤にケニア選手が接触し失速。8位に終わった。レース後からケニア選手による接触が物議を醸した。三浦は21日に放送されたTBS系「サンデージャポン」に出演し、レースを振り返った。

第3日の15日、男子3000メートル障害決勝の最終盤。メダル争いを繰り広げていた三浦は、最終障害を越えたところでセレム（ケニア）に後ろから押されたような形になり、バランスを崩した。その後もセレムの左手が三浦の右手と当たって再びバランスが崩れ、失速。8位に終わり、銅メダルのセレムにわずか1秒34及ばなかった。

このシーンの動画がネットで拡散され、ファンから疑問の声が噴出。セレムのSNSには日本人とみられる一部ファンから誹謗中傷のコメントが届くなど騒動となった。日本陸連も抗議したが、結果は覆らなかった。しかし、本人はレース後に「悔しい気持ちはある。けど、これがサンショー（3000メートル障害）なのかな。これが醍醐味であり、難しさでもあると思う」と言い訳をせず、声援に感謝した。

しかし、番組内ではレースを終えた舞台裏でチームスタッフらと抱き合い、悔し涙を流す映像も紹介された。さらに「接触がなければメダルが獲れていた？」の問いをぶつけられた三浦は「長距離種目はオープンレーンで接触のリスクはどうしてもついてくる。レースの醍醐味というか魅力でもある」と一言。改めて言い訳などせず、恨み節もなし。スタジオから「そう言えるのが凄い」と感嘆が漏れた。



（THE ANSWER編集部）