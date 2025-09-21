東京世界陸上最終日

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×400メートルリレーでは、予選で妨害を受けたとして米国とケニアが異例の“タイマン”再レース。2分58秒48で勝った米国が、午後8時20分号砲の決勝に進出した。

20日の予選1組。3連覇中の米国は6着、ケニアも4着となって一度は敗退となっていた。

だが、そこから事態は急転。ザンビアから妨害を受けたとして、米国とケニアの2か国による異例の再レースが決定した。

予選とメンバーは同じで、レーンも予選と同様に米国が4レーン、ケニアが7レーンを駆けた。

序盤は接戦。2走では接触するほどの壮絶バトルとなったが、最後は米国が底力を見せて先着。レース後、2か国の選手は健闘を称え合った。

米国の1走・ベイリーは「夜遅くまでやった後に今朝また早起きしなくちゃいけなかったが、それでも精神的にもう一度やる準備はできていた。僕たちだけでなく、ケニアのチームも同じだったしね。ただ適応するだけだったよ」と話していた。



