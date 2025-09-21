【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）

【映像】カーショーが観客席へ「ビッグハグ」感動の瞬間

レジェンドとの別れを惜しむかのようにチームメイトたちはハグを繰り返した。大谷翔平投手が所属するドジャースはドジャー・スタジアムでジャイアンツと対戦。勝てばプレーオフ進出を決める大切な一戦だが、先発カーショー投手の本拠最終登板でもあり、5回途中で降板した際にはこの日一番の拍手が場内を包み込んだ。

ドジャース一筋18年、通算222勝という偉大な記録を残した左腕は日本時間19日、記者会見を開き、涙ながらに今季限りでの現役引退を発表。ドジャースの象徴とも言うべき男はこの日のグラウンドに現れると、ファンにスタンディングオベーションで迎えられ、マウンドでは持ち味の投球術で三振を奪っていった。そして5回表、先頭打者のデバースを空振り三振に仕留めた直後、ロバーツ監督はマウンドに赴き交代を指示。18年にも及ぶメジャー生活にピリオドを打つことになった。

そんなレジェンドを迎えるようにチームメイトたちが続々とハグ。フリーマン、ベッツはもちろんのこと、ロバーツともハグをかわす。その光景にドジャースファンは惜しみない拍手を送った。



それだけでも感動のシーンとなったが、ベンチ前まで歩いたところでカーショーは帽子を取ってファンに挨拶し、さらには両手をギュッとクロスさせる“ハグ”と投げキッスのジェスチャー。満足そうな表情を浮かべる左腕の様子をスタンドから見守ったカーショーの奥さん、そして長男のチャーリーくんも大きく手を振り、鳴り止まぬ大歓声と拍手の中、偉大な背番号22はベンチへと下がっていった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）