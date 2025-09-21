「兄ちゃん！さっきから何撮ってんだよ！」検問で“悪あがき”する上裸男性…アルコール検査で水がぶ飲みも“基準値超え”免停に「やっちまった」　トルコ

トルコ警察の検問で、上半身裸の男性がアルコール検査で悪あがきする様子がカメラに捉えられた。男性は検査をごまかすためか、大量の水をがぶ飲みして検査を受けたものの、結果は「基準超え」の判定となった。男性は一時免許停止と罰金処分を受けた。

アルコール検査に備え“水ガブ飲み”

トルコで撮影されたのは、追跡から逃れたかった人の悪あがきだ。

警察官に止められた1台の車から出てきたのは、上半身裸の男性だった。

男性は検問で「シートベルトして信号も守ってるし、酒も飲んでねーよ！」など、あれやこれやと言い逃れをしていた。

男性はアルコール検査の前に水をガブ飲みすると、落ち着きたいのか、頭にもチョロリとかける。おなかを水で満たして「腹がパンパンだ」と話すと、準備万端といった様子だ。

警察官からアルコール検査の器具を差し出された男性は息を吹き込む。

しかし、短く息を吹き込んだのか、警察官に「勝手にやめないで。続けてください」とたしなめられてしまう。

そこで男性は2回戦の前にもう一口水を飲んだ後、意を決して息を吹き込んだ。

基準超え判定で免許停止に罰金命令

「どうだ！？」と自信満々に話す男性に、警察官が告げたのは「基準超えです」という言葉だった。

結果はアウトで、男性は一時免許停止の処分になった。

男性は、「6カ月！？やっちまった！」と肩を落とす。さらに男性には約3万3000円の罰金も科されることになった。

その後、男性は、「兄ちゃん！さっきから何撮ってんだよ！」とカメラに向かって不満を言いつつ、笑いながら去っていったという。

（「イット！」 9月18日放送より）