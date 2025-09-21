『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』PART2配信へ ストマック家座談会やラキアのインタビューも
1年間の放送を駆け抜けた『仮面ライダーガヴ』のテレビシリーズ完結記念特番『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』が、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信開始。まさかのPART2の存在も明らかとなった。9月28日から配信開始となる。
【写真】“一家団らん”で仲良しなストマック家
PART2では、ストマック家の5人が大集結。塚本高史（ランゴ役）、滝澤諒（ニエルブ役）、千歳まち（グロッタ役）、川先帆々花（※崎＝たつざき／シータ役）、古賀瑠（ジープ役）が座談会を開催する。
さらに、庄司浩平（ラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役）の単独インタビューも必見。その他にも見てからのお楽しみのコンテンツがたっぷり詰め込まれている。
