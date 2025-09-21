TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手でレーサーの近藤真彦さんが、自身のインスタグラムを更新。
驚愕の「サーキット飯」を紹介しました。
 

【写真を見る】【 近藤真彦 】 「今度は松茸の上にアワビだー！　宇宙一のペヤングだー！」　豪華サーキット飯を公開



近藤真彦さんは「どーだ！　まるか食品！」と綴ると、写真をアップ。

続けて「今度は松茸の上にアワビだー！　宇宙一のペヤングだー！」と、「#サーキット飯」のハッシュタグを添えて綴りました。
 



投稿された画像では、松茸とアワビがトッピングされた、カップ焼きそば「ペヤング」を美味しそうに頬張る、近藤真彦さんの姿が見て取れます。

この投稿にファンからは「お疲れ様です。すご〜い豪華ですね　マッチ、カッコイイ」・「ペヤングをそんなに豪華にしようとする人マッチくらいだよ〜　さすがマッチ❤」・「すごすぎーーーー!!　本当に　宇宙一のペヤングだー」などの反響が寄せられています。
 



８月２３日に、近藤真彦さんは自身のインスタグラムに「これが世界一のペヤングだ！最高に美味しかった（笑）」と綴ると、松茸の大きなスライスを贅沢にのせた、インスタントのカップ焼きそばの画像を「サーキット飯」として紹介。
 



９月には、偶然にも、その「松茸入りのペヤング」が、「本家」の製造メーカーから、「内容かぶり」で発売されたことが話題になっていました。
 



関係者によると、ＷＥＢニュースなどで、この近藤真彦さんの「松茸入りのペヤング」が話題になったため、製造メーカー側から、近藤真彦さんの所に「試作品の商品」が贈られてきたという事です。
 



【担当：芸能情報ステーション】