歌手でレーサーの近藤真彦さんが、自身のインスタグラムを更新。

驚愕の「サーキット飯」を紹介しました。



【写真を見る】【 近藤真彦 】 「今度は松茸の上にアワビだー！ 宇宙一のペヤングだー！」 豪華サーキット飯を公開





近藤真彦さんは「どーだ！ まるか食品！」と綴ると、写真をアップ。



続けて「今度は松茸の上にアワビだー！ 宇宙一のペヤングだー！」と、「#サーキット飯」のハッシュタグを添えて綴りました。







投稿された画像では、松茸とアワビがトッピングされた、カップ焼きそば「ペヤング」を美味しそうに頬張る、近藤真彦さんの姿が見て取れます。





この投稿にファンからは「お疲れ様です。すご〜い豪華ですね マッチ、カッコイイ」・「ペヤングをそんなに豪華にしようとする人マッチくらいだよ〜 さすがマッチ❤」・「すごすぎーーーー!! 本当に 宇宙一のペヤングだー」などの反響が寄せられています。





８月２３日に、近藤真彦さんは自身のインスタグラムに「これが世界一のペヤングだ！最高に美味しかった（笑）」と綴ると、松茸の大きなスライスを贅沢にのせた、インスタントのカップ焼きそばの画像を「サーキット飯」として紹介。







９月には、偶然にも、その「松茸入りのペヤング」が、「本家」の製造メーカーから、「内容かぶり」で発売されたことが話題になっていました。







関係者によると、ＷＥＢニュースなどで、この近藤真彦さんの「松茸入りのペヤング」が話題になったため、製造メーカー側から、近藤真彦さんの所に「試作品の商品」が贈られてきたという事です。







【担当：芸能情報ステーション】