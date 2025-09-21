脚本家の三谷幸喜氏（64）が20日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。同局系で中継している「世界陸上」大会アンバサダーを務める女優今田美桜（28）の“特異体質”を紹介したが、本人に即否定された。

番組冒頭で、直前まで放送された世界陸上の会場、国立競技場から、スペシャルアンバサダー織田裕二と今田が中継で登場。三谷氏は「今田さん、三谷です。どうもはじめまして」と初対面のあいさつをすると、今田も「今田です」と笑顔で返した。

三谷氏は「朝ドラの方は撮影終わったんですよね。8月22日に終わったんですよね」と、今田がヒロイン役のNHK連続テレビ小説「あんぱん」についての詳細な知識を披露。今田も「撮影終わりました。ありがとうとざいます。8月22日にクランクアップしました」と応じると、三谷氏は「おめでとうございます。見てます」と声をかけ、今田も「ありがとうございます」と喜んだ。

三谷氏はおもむろに、隣に立つ安住紳一郎アナウンサーに向かって「今田さんはね、感動して泣くと、目が大きいので、涙が前の方に飛び出すらしいんですよ」と、両手を目から勢いよく前方に振るしぐさとともに紹介。安住アナが「え〜？」と不思議がると、織田も驚いたような真顔になって今田の顔を見つめた。ただ今田は「飛び出さないですけど…何の話ですか？」と笑いながら手を振って全否定した。

三谷氏はへこたれず「そういう話聞きましたよ。今回も飛び出してるんじゃないですか」と、安住アナに訴えるように話した。