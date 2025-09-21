◆フランス２部 ▽第６節 サンテティエンヌ３―２Ｓランス（２０日、ジェフロワ・ギシャール）

Ｓランスの日本代表ＭＦ中村敬斗が今季初出場を果たした。敵地サンテティエンヌ戦でベンチ入りすると、１―３の後半１３分から出場。同２４分には左サイドからドリブルで切り込むと、右のＭＦテウマにパス。一度ボールを落ち着け左足を振り抜くと、１点差に迫るゴールがネットの中に入った。

中村は昨季日本人選手で初めてフランス１部で２ケタ得点（１１点）を記録するも、チームは入れ替え戦で敗れて２部に降格。移籍を志願し、今季は７月中旬からチームを離脱した。３チーム（山形、柏、Ｇ大阪）と対戦した日本ツアーも欠席。日本代表の米国遠征にも招集されなかった。

開幕してからもチームに合流していなかったが、１１日にクラブが中村の合流を発表。公式サイトでは「クラブ幹部、スタッフ、チームメイトに対し、クラブでの最初の２シーズンと同様に、プロ意識と野心を持って、ランスのユニホームを守るという完全なコミットメントを改めて表明した。今シーズン残りの試合で、背番号１７の才能を再び頼りにできることを喜んでいる」とつづられていた。