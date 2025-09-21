３月にグリーンランドで観測された部分日食/Leon Neal/Getty Images

（ＣＮＮ）天文ファンは２１日、南半球の一部で観測できる部分日食などの天体現象に備えよう。

米サイト「アーススカイ」によると、月が地球と太陽の間を通過する部分日食は、米東部時間午後１時２９分から同５時５３分まで見られ、太陽が最も隠されるピークは午後３時４１分ごろに訪れる。

部分日食は皆既日食とは異なり、月が太陽の一部を覆うだけで、太陽が「かじられた」ような姿に見えるだろう。

ただし観測できるのは限られた地域に限られる。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）ジェット推進研究所の天文学・物理学主任研究員ジェイソン・ローズ氏は「米国では今回の部分日食はよく見えない。主に南太平洋、ニュージーランド、南極で観測可能だ」と電子メールで説明した。

また、オーストラリアの一部地域でも見られると「タイム・アンド・データ」は伝えている。

ローズ氏は「太陽は月よりはるかに大きいが距離が遠いため、空でほぼ同じ大きさに見える。このため、月が太陽の前に重なりあう（または一直線になる）現象が起こり、部分的あるいは完全に太陽を隠すことがある。それを日食と呼ぶ」と述べた。

安全に観測するには

日食を観測する予定の人は、安全な観測方法を守ろう。これを怠ると、深刻な目の損傷につながる恐れがある。部分日食のどの段階も太陽の強力な光は常に一部が見えており、適切な目の保護なしに安全に観測できる場所はない。

観測する際は国際規格「ＩＳＯ１２３１２―２」に適合した日食グラスや手持ちの太陽観測フィルターを使うことが必須だ。米天文学会によれば、普段、眼鏡をかけている場合は、その上から日食グラスを重ねるか、手持ちフィルターを眼鏡の前にかざす。

太陽を見る前に必ず日食グラスを着用し、外すときは太陽から目をそらしてからにする。子どもが観測する場合は、大人が外さないよう注意して見守る必要がある。

なお、普通のサングラスでは代用できない。日食グラスや専用フィルターはサングラスの１０万倍暗く、国際的な安全基準を満たしている。

土星が見頃に

北半球で部分日食が見られない地域の人たちも、週末には別の天体現象が楽しめる。米東部時間２１日午前２時に土星が「衝（しょう）」を迎える。

ローズ氏によれば、惑星が衝の位置にあるというのは惑星が太陽と反対の位置にあることを意味しており、太陽が一方にあり、惑星がその反対側にあると説明。「地球よりも太陽から遠い惑星にとっては、この時間帯が観測に最適な時間帯だ。なぜなら、この時間帯は空で最も明るく見えるからだ」

土星は１０月初旬まで観測可能だ。ローズ氏は「衝のときは肉眼で土星を簡単に見ることができる。だが、もし時間があれば、地元の天文クラブを訪れて望遠鏡で観察するのを勧めたい」とし、望遠鏡があれば有名な土星の環も観測できると述べた。月の明かりが弱い時期にあたるため、今年は特に好条件という。