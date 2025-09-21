ドラマ放送・配信中のトップ俳優ソン・スンホンの母が死去

ドラマ『秋の童話』などで日本でも知られるトップ俳優ソン・スンホンの母親を亡くなった。

ソン・スンホンの母ムン・ミョンオク氏は9月21日、享年77歳でこの世を去った。葬儀場はソウル・サムスンソウル病院葬儀場17号室に設けられ、弔問は9月21日正午から。告別式は23日午前9時30分に執り行われる。

2男1女の末っ子であるソン・スンホンは、兄や姉と共に葬儀場を設け、悲しみの中で弔問客を迎える準備をしている。所属事務所は、故人の葬儀手続きはすべて非公開で進行されると明らかにした。

ソン・スンホンは2020年、自身のSNSを通じて母親の若き日の写真を公開し、「愛するお父さん、お母さん！おふたりの息子で幸せです。今のようにいつまでも健康で共にいてください。愛しています」と語ったことがある。

ソン・スンホン

また昨年、MBCのバラエティ番組『ラジオスター』ではエピソードを披露し、「父の写真が大きな話題になった。僕が見る限り、母のほうがもっと美人だ」と母への愛情を表した。

ソン・スンホンは現在、Genie TVオリジナルドラマ『かけがえのない私のスター』を通じて視聴者と会っている。作中では、トップスター出身のボン・チョンジャ（オム・ジョンファ）をそばで守る刑事兼マネージャーであるトクゴチョル役を務めている。『かけがえのない私のスター』は日本ではU-NEXTで独占配信されている。

◇ソン・スンホン プロフィール

1976年10月5日生まれ。韓国・ソウル出身。1995年、俳優のソ・ジソブと共にSTORM1期専属モデルとしてデビュー後、ドラマ『男女6人恋物語』『秋の童話』で一躍有名となる。2008年ドラマ『エデンの東』で「MBC演技大賞」大賞、男性人気賞など様々な賞を受賞した。2010年には松嶋菜々子と映画『ゴースト』で共演、アジアで絶大な人気を誇る韓流スターの1人に。代表作に映画『情愛中毒』『第3の愛』、ドラマ『マイ・プリンセス』『師任堂（サイムダン）、色の日記』『プレイヤー〜華麗なる天才詐欺師〜』など。



