ギャンブルや浪費だけが、家計を破綻させる原因ではありません。社会的に「夢がある」「頑張っている」とさえ評価される、最も厄介な依存症があって……。

「国民年金は、最後にいつ払ったか覚えていません」

「僕がこれまでに失った分は、一度の成功で取り返せるから」

そう語る勝久さん（51歳）の傍らで、長年の交際相手である聡子さん（50歳）は、静かにため息をつきました。

勝久さんは、国立大学を卒業後、メガバンクへ入社。誰もが羨むエリート街道を歩みはじめました。しかし、彼の心は満たされませんでした。「何者かになりたい」「大きな成功を収めて有名になりたい」そんな漠然とした、しかし強烈な願望が、彼を焦燥感に駆り立てていたのです。

銀行の仕事は「退屈な作業」にしか思えず、「起業します」と宣言し、わずか3年で退職。「収入は完全歩合制、上限はない」という言葉が、彼の心を鷲掴みに。当時、雑誌などで華やかに紹介されていた外資系の生命保険営業の世界へと飛び込みます。

しかし、現実は甘くありません。エリート特有のプライドが邪魔をし、地道な人脈作りに馴染めず、成績は低迷。経費ばかりがかさみ、家賃も滞納、消費者金融に手を出すようになります。結局、3年で退職勧告を受け、手元に残ったのは500万円の借金だけでした。

その後も彼は、「一発逆転」を夢見て、職を転々とします。ネットワークビジネス、情報商材、暗号資産……。しかし、なに一つとして上手くはいきませんでした。気づけば52歳。借金返済のため、手取り月10万円ちょっとでフードデリバリーをしながら、その日暮らしを続ける惨状。国民年金は、最後にいつ払ったか覚えていないといいます。

「もうこれ以上は支えられない」

聡子さんは、そんな勝久さんを年収400万円の派遣社員として働きながら、長年支え続けてきました。しかし、彼女が50歳の誕生日を迎えた日、ついにその堪忍袋の緒が切れます。

「勝久さん、私、もう50歳なの。あなたの夢を支え続けることは、もうできない」

聡子さんは、ケーキの一つもないテーブルの上に、二人の現状を示す書類を並べました。勝久さんの借金の督促状、滞納している国民健康保険料の通知、そして聡子さん自身の預金通帳。勝久さんの生活費として毎月20万円、ときにはそれよりもっと多くの額を補填し続けた結果、残高はほとんど残っていません。

勝久さんはいつものように反論します。

「いま、大きなビジネスチャンスを掴みかけているんだ。これが成功すれば、君を一生楽させてあげられる」

その言葉に、聡子さんは静かに首を横に振りました。

「その言葉を、もう10年以上聞いているわ。私たちに必要なのは、夢物語じゃない。二人で生きていくための、現実的な生活よ。このままなら、もう一緒にはいられない」

「成功願望」は家計を蝕む依存症

ギャンブルや買い物、アルコールといった依存症が、最終的に経済的困窮を招くことは広く知られています。実は、過度な「成功願望」もまた、同様の構造を持つ依存症の一種と捉えることができます。

この依存症の恐ろしい点は、「夢を追っている」「頑張っている」という社会的にポジティブな評価を得やすいため、本人も周囲も罪悪感を持ちにくいことです。「やめない限り失敗ではない」という思考に陥りやすく、地道な労働や計画的な貯蓄を「負け」や「諦め」とみなしてしまいます。その結果、目の前の生活基盤を疎かにし続け、気づけば取り返しのつかない状況に陥ってしまうのです。

この問題の根源は、お金の問題というより、心の奥深くにある自己肯定感の低さや、過去の経験からくる満たされない承認欲求にあるのかもしれません。勝久さんのように、他人を見下すことでしか自尊心を保てない状態は、その典型的な兆候です。

「自分らしく生きる」ことが、最大の資産防衛

特別な何者かになろうともがくのではなく、ありのままの自分を受け入れ、等身大の生活を大切にすること。家族とよく話し合い、身の丈に合った収入で、計画的に暮らしていくこと。

一見、退屈に思えるその「当たり前」の営みこそが、経済的な安定の土台となります。そして、その安定した土台の上にしか、本当の意味での豊かさや、挑戦する自由は生まれないのではないでしょうか。自分らしくいる努力が、結果として、将来の自分と家族を守る最大の資産防衛に繋がるのです。