“投資家”桐谷さん、Tシャツの文字が話題 センス抜群な私服に「欲しい」「目線全部同じ」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が20日、自身のXを更新。インパクトあるTシャツ姿の写真を投稿した。
【写真】センス抜群！「優待生活」と書かれたTシャツ姿の桐谷さん
Xでは「写真左上は、今日の講演会が終わった後、MCの今野真帆さん(福井テレビ)と。右上は、車で駅まで送って貰って、ずっと前からある恐竜の絵の前。左下は、動く恐竜の前で。1年前は、ここで杉原杏璃さんと記念撮影右下は駅前を散歩中、chocoZAPがあったのでちょっと入ってみました(株主で無料会員中)」と説明。
さまざまな場面での自撮り写真を投稿し、「優待生活」と達筆な字で書かれたTシャツ姿にネット上では「優待生活のTシャツが欲しいです 発売してください」「いいですね」「桐谷さんAI画像っぽくて笑う。目線全部同じなのもツボ」などの声があがっている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
