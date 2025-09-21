子育てしやすいと思う埼玉県の市町村ランキング！ 2位「春日部市」を抑えた1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月9日、全国10〜60代の男女235人を対象に「子育てしやすいと思う市区町村」に関するアンケートを実施しました。その中から、「子育てしやすい」と思う埼玉県の市区町村ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
“子育てしやすい”街とは、妊娠・出産から育児にまでの経済的支援に関わらず、待機児童0への取り組みや子どもの教育環境の整備、遊び場の充実度など、さまざまな視点から評価されています。
2位：春日部市／35票子どもたちに人気の漫画・アニメ『クレヨンしんちゃん』の舞台として知られる春日部市は、保育料の無償化や一時預かりサービスなど、子育て支援制度が充実。
「レジデンシャルパークSHOWA（庄和総合公園）」や「内牧公園」といった自然豊かで大きな公園や、ショッピングモールなど室内外の遊び場が数多くあるほか、中高生も利用できる児童センターなど幅広い年齢の児童に教育施設を開放しています。
回答者からは、「実際に友達が住んでいて公園も多く、子育てがしやすいという話を聞くから」（30代女性／千葉県）、「クレヨンしんちゃんの聖地だから、子供たちのイメージがあり、子育てしやすいと思う」（30代女性／愛知県）、「子供を連れて行きやすい施設が多いからです」（30代女性／愛媛県）などの声がありました。
1位：さいたま市／68票埼玉県の行政の中心地であり、大宮区や浦和区などを有するさいたま市。0〜14歳の年少人口の転入超過数が全国の市町村の中で8年連続トップを誇り、子育て世代からの人気を集めています。
子どもの人口増加に関わらず待機児童数は4年連続で0をキープするなど、子育て施策で実績を出しているほか、文教都市として知られる浦和区など教育環境が整っています。「教育都市」を目指し、市全体で学力向上に向けた取り組みが行われています。
回答者からは、「友人も親族もここで子育てしていて、環境が良いと聞いているから」（30代女性／神奈川県）、「緑豊かな環境で、保育園・幼稚園・学童保育などが充実しているから」（40代女性／神奈川県）、「東京などへのアクセスもよく、施設なども多いので生活に便利な地域で公園なども充実しているから！」（20代女性／群馬県）、「教育環境の整備や財政の安定性が高く、子育てに優れた地域として人気だから」（40代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本調査は全国235人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)