● オリオールズ 1 − 6 ヤンキース ○

＜現地時間9月20日 オリオール・パーク＞

オリオールズの菅野智之投手（35）が20日（日本時間21日）、本拠地でのヤンキースに先発登板。3回6安打4失点で降板し、自身4連敗となる今季9敗目（10勝）を喫した。

初回、二死から3番・ジャッジ、4番・ベリンジャーに連打を浴び一、三塁のピンチを招くと、5番・スタントンに3ラン被弾。2ボール2ストライクから外角低めのボールゾーンに渾身のスライダーを投げ込んだが、これを右翼席へ叩きこまれ先制を許した。

3回は先頭のジャッジにソロ被弾。ここもフルカウント後のスライダーを左翼ポール際へ運ばれ4失点目となった。この日は立ち上がりから走者を背負う苦しい投球が続き、メジャー移籍後自己最短タイの3イニング（87球）で降板。2被弾含む6安打4失点、3奪三振2四死球の内容で防御率は4.54に悪化した。

オリオールズは打線も振るわず、本拠地でヤンキースに完敗。敗戦投手は菅野で、これで6敗目を喫した8月25日（同26日）のレッドソックス戦から自身4連敗となった。