３人組テクノポップユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ（パフューム）」が、今年いっぱいで活動休止することを２１日、公式サイトなどで発表した。

Ｐｅｒｆｕｍｅは２００５年、「リニアモーターガール」でメジャーデビュー。０７年の「ポリリズム」が大ヒットした。精密機械のように息の合ったダンスで話題となり、ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場。海外でのライブなどを通じ、国際的な人気も博している。

公式サイトで発表されたコメントは以下の通り。

私たちＰｅｒｆｕｍｅの全ての活動の中心はＬＩＶＥにあります。みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てをささげて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。

みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです。

「輝いている私たちを歴史に残すこと」

それはＰｅｒｆｕｍｅの夢のひとつでした。

そして今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度コールドスリープ（注・冷凍睡眠＝活動休止の意味）します。Ｐｅｒｆｕｍｅはどんな形になっても３人でいれば一生Ｐｅｒｆｕｍｅ。

その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいＰｅｒｆｕｍｅでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました。

急に明日Ｐｅｒｆｕｍｅの活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきて、（注・結成）２５周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です。

そんな時間は体験したこともないし、そんな考え方もしたことがないので、まずはリハビリから始めることになると思いますが（笑）３人がチャレンジしたいと前に進むことにしました。

みなさんと創りあげたいくつもの景色はこれから先も私たちを鼓舞してくれて、弱気になったり自分に負けそうになった時、きっとずっと照らし続けてくれます。

私たちを支え、応援してくださっているすべてのみなさまに、心から感謝しています。

一度も休まずにずっとＰｅｒｆｕｍｅを続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、うれしいです。

新しい夢もかなえていく私たちを応援してほしいです。

それもこれも、また“新しいＰｅｒｆｕｍｅ”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただければうれしいです。