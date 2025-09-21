◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４点を追う初回先頭の１打席目は、空振り三振に倒れた。

ジャイアンツの先発はトウ緂威投手（２６）。昨季メジャーデビューした台湾出身の右腕で、今季はここまで７登板で２勝４敗、防御率６・４１をマークしている。ドジャース戦は初登板。大谷も初対戦だった。

１回表に先発のグラスノーが打者一巡１０人の猛攻を食らって４３球を投げて４失点。いきなり追いかける展開となって大谷が打席に立ったが、外角高めの直球に手が出て空振り三振に倒れた。それでも２死走者なしからフリーマンが死球で出塁すると、４番に入ったマンシーが右翼席最前列へ１９号２ランを放って２点差に縮めた。

前日１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、今季限りでの現役引退を発表した通算２２２勝の３７歳左腕・カーショーがレギュラーシーズンでの本拠地最終登板。５回途中２失点で降板すると、大谷は直後の５回裏に２１年サイ・ヤング賞左腕のレイから大谷が値千金の５２号逆転３ランを放って試合をひっくり返し、チームを勝利に導いた。本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）に１本差に迫り、１３年連続となるポストシーズン進出も決まり、ドジャース一筋１８年のレジェンド左腕の一戦でのアーチに、試合後には「勝ててホッとしている。カーショーの記念すべき日に、しっかりと勝ちで終われたのがすごく大きいなと思う」とうなずいていた。

４年連続となる地区優勝へのマジックは「４」。最短であす２１日（同２２日）にも地区優勝が決まる。