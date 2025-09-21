¤¨¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î⁉¡Ú¼ó¤³¤ê¡¦¸ª¤³¤ê¡Û¤Ï¡¢°ìÆü1²ó¡Ø¤æ¤ë¤æ¤ëÂÎÁà¡Ù¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
ÎäË¼¤Î¤¤¤¤¿Éô²°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¼ó¤È¸ª¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¡Ä¡Ä¡ª¡¡
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¼ó¤ä¸ª¤ÏÂ¾¤ÎÉô°Ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶ÚÆù¤¬Çö¤¯¡¢Îä¤¨¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¼ó¡¦¸ª¤³¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ¬ÄË¤ä¹øÄË¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÉô°Ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖÊâ¤¯À°ÂÎ kef i¡×ÂåÉ½¤ÎÀ°ÂÎ»Õ¡¦Ç½À¥Àé·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹2¤Ä¤Î¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ëÂÎÁà¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ë¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
ËÜÍè¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¡ª Æ¬¤Î°ÌÃÖ¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÁà
¸åÆ¬²¼¶Ú·²¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¡¢¼ó¤³¤ê¡¦¸ª¤³¤ê¤ÎÂçËÜ¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎÁà¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥é¥¯¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç¡£¤³¤ÎÂÎÁà¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤Æ¬¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢ËÜÍèÆ¬¤¬¤¢¤ë¤Ù¤°ÌÃÖ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤ä¤êÊý
1¡¥¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÎ©¤Á¡¢Î¾¼ê¤ò¼ó¤Î¸å¤í¤ÇÁÈ¤à¡£
2¡¥¥é¥¯¤Ë¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È10 ÉÃ¤«¤±¤Æ²¼¤ò¸þ¤¯¡£
3¡¥¼¡¤Ë¥é¥¯¤Ë¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È20 ÉÃ¤«¤±¤Æ¾å¤ò¸þ¤¯¡£
POINT
¤³¤Î¤È¤¡¢ÌµÍý¤Ë¼ó¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤µ¤Ê¤¯¤ÆOK¡£ÁÈ¤ó¤À¼ê¤¬¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç»ß¤Þ¤ë°ÌÃÖ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¡£
4¡¥¼ó¤Î¸å¤í¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ¬¤òÌá¤¹¡£Æ¬¤Î½Å¤µ¤ÎÉéÃ´¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤³¤À¡ª ¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿ô²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
POINT
¼ó¤Î¸å¤í¤ÇÆ¬¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¬¤òÌá¤·¤Æ¡£Æ¬¤Î½Å¤µ¤«¤é¼ó¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢½Å¤µ¤ÎÉéÃ´¤ò¤¤¤Á¤Ð¤ó´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤³¤¬ËÜÍèÆ¬¤Î¤¢¤ë¤Ù¤°ÌÃÖ¡£
¶ÚÆù¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¡ª ÏÓ¤À¤é¤ó¸ÆµÛÂÎÁà
¤³¤ÎÂÎÁà¤ÇÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢Âç¶»¶Ú¤Î¤Û¤«¡¢¸ª¹Ã²¼¶Ú¡¢Ûù²¼¶Ú¡Ê¤¤ç¤¯¤«¤¤ó¡Ë¡¢Ûù¾å¶Ú¡Ê¤¤ç¤¯¤¸¤ç¤¦¤¤ó¡Ë¤Ê¤É¸ª¼þÊÕ¤Î¶ÚÆù¡£¾®¤µ¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆù¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ª¤ÈÏÓ¤Î°ÌÃÖ¤¬À°¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤êÊý
1¡¥¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÎ©¤Á¡¢Î¾¼ê¤ò¤À¤é¤ó¤È²¼¤í¤·¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÁ°¤Ë¸þ¤±¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¶»¤¬³«¤¯¡£
POINT
¶»¤Ï¡ÖÄ¥¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³«¤¯¡×ÄøÅÙ¤Ç !
2¡¥¥é¥¯¤ËÂ©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢5ÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ª¤ò¾å¤Ë5ÑÄøÅÙ¾å¤²¤¿¤é¡¢¥é¥¯¤ËÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é5ÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ª¤ò²¼¤²¤ë¡£¤³¤ì¤ò5²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£
3¡¥¼¡¤Ë¡¢5ÉÃ¤«¤±¤ÆÂ©¤òµÛ¤¤¡¢ 5 ÉÃ¤«¤±¤ÆÂ©¤òÅÇ¤¯¡¢¤ò2²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£
4¡¥Á°¤Ë¸þ¤±¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¤â¤È¤ËÌá¤¹¡£
POINT
Á°¤Ë¸þ¤±¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¤â¤È¤ËÌá¤¹¡£¸ª¤¬ÆâÂ¦¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡ª
¤æ¤ë¤æ¤ëÂÎÁà¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¾®¤µ¤¯¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¡ý
¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¤Ï¡¢ÂÎ¤Î±ü¡¢¹ü¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë4¤Ä¤Î¾®¤µ¤Ê¶ÚÆù¡Ê¸åÆ¬²¼¶Ú·²¡Ë¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼ó¤ò¾®¤µ¤¯¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤¹¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÂç¡£¸ª¼þÊÕ¤ÎÂç¶»¶Ú¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¤Î¸Ç¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤«¤é³°Â¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÆâÂ¦¤Î¾®¤µ¤Ê¶ÚÆù¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ª¹Ã¹ü¤òÆ°¤«¤»¤ë¶»¼°¸ÆµÛ¤Ç¡ª
¤Õ¤À¤ó¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¤¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¢¼°¸ÆµÛ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£ÂÎÁà¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤Ï¡¢¶»¤òÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÂ©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢¶»¤ò¤·¤Ü¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÅÇ¤¯¡Ö¶»¼°¸ÆµÛ ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥é¥¯¤Ë¸ÆµÛ¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¡¢¶»¤Ë¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¶»¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ç¡¢¸ª¹Ã¹ü¤âÆ°¤«¤»¤Þ¤¹¡£
²ó¿ô¤Ï²¿²ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÆü1²ó¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
Ç½À¥Àé·Ã¤µ¤ó
À°ÂÎ»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡£¡ÖÊâ¤¯À°ÂÎ kefi¡×ÂåÉ½¡£´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¡£°åÎÅ¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤º¤ËÂÎ¤ò¤è¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Å¤±¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¤Á¤£¤æ¤é¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò³ÎÎ©¡£ËÜ¼Á¤«¤é·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿ÈÂÎÏÀ¤ÏÇ¯Îð¤äÊ¬Ìî¤òÌä¤ï¤º¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø1Æü1Ê¬¤Ç¿ÈÂÎ¤¬À°¤¦ ¼ó¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£