【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は２０日、Ｘへの投稿で、エンジニアなどの高度専門技能を持つ外国人向けの「Ｈ―１Ｂ」ビザ（査証）にかかる１０万ドル（約１５００万円）の手数料は、新規申請時だけに適用されることを明らかにした。

前日の１９日には「手数料はビザ保有者に毎年かかる」などと発表していたが、企業側の反発を受け修正を迫られた形だ。

トランプ大統領は外国人の就労を制限し、米国民の雇用を促す目的で、同ビザの申請にかかる手数料を１０万ドルに引き上げる布告に１９日に署名した。発効は米東部時間２１日午前０時１分（日本時間２１日午後１時１分）で、手数料を支払っていないビザ保有者の入国を制限すると発表していた。

しかし、現在ビザを持つ人にも適用されるのか不明確なうえ、多額の負担を強いるため、ビザを保有する海外出身の従業員を多数抱える企業が混乱。米メディアによると、政権による発表の直後から、インド出身者らに依存する情報技術（ＩＴ）企業は、ビザを保有し米国外に渡航中の従業員に対し、手数料が上がる前の２０日深夜までに入国するよう連絡するなど、対応に追われた。

特殊技能を持つ外国人向けの「Ｈ―１Ｂ」ビザは元々、発給要件が厳しく、審査に数か月かかるとされる。ビザの申請にかかる手数料が引き上げられると、海外出身の優秀な人材が米国に集まりづらくなるため、長期的な米国経済への悪影響が指摘されている。

ラトニック商務長官は１９日、記者団に「米国民を育成する。我々の仕事を奪う外国人材の流入を止める」と述べていた。