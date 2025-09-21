もしかしてメンヘラ？ 男性の「恋心が萎える瞬間」とは
好きな男性ができると異常に執着してしまったり、思い通りにならないと感情を爆発させてしまったりなどしていると、好きな男性の気持ちはどんどん離れていくもの。
そこで今回は、そんな男性の「恋心が萎える瞬間」を紹介します。
怒りや悲しみなど負の感情を爆発させてきた
男性は負の感情を人前でも平気で爆発させる女性のことを好きになることはありません。
怒りや悲しみなどネカティブな感情を爆発させることは、一緒にいる人を疲れさせますし、周りをも振り回すことに。
連絡の頻度に異常さを感じる
異常なくらい連絡してくる女性に対しても男性は恋心が一瞬にして冷めてしまうもの。
男性が電話に出るまで電話をかけ続けたり、数分経っても男性からの返信がないからと再度LINEやメールを送ったりすれば、単に迷惑行動です。
男性としても交際したらとてつもなく大変な状況になるというのがすぐにわかるので、すぐに恋愛対象外にしてしまいます。
自分のSNSを監視している
男性は自分のSNSに執拗に絡んできたり、投稿内容を細かくチェックしていたりする女性にも警戒心を持つもの。
男性としては日常を監視されているような気持ちにもなるので、どうにかして関係を切りたいとさえ思いますし、あまりに迷惑と思われるとブロックされることもあるでしょう。
もし今回紹介した内容に心当たりがあるなら、男性から確実に壁を作られてしまうので、ぜひ行動を改めていきましょうね。