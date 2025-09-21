本命になるとこうなる。男性が愛情のあまり「ついやっちゃう行動」
男性は本気で好きになった女性に対して、必ず何らかの方法で愛情を表現しているものです。でも、それがさりげない行動であるため、気づかないままでいると恋のチャンスを逃してしまうことに。そこで今回は、男性が愛情のあまり「ついやっちゃう行動」を紹介します。
接点を増やそうと様々なアプローチをする
女性に本気で惚れた男性が女性との接点を作るためにまず見せるのは、女性への賞賛です。特に注目すべきは外見だけでなく「優しいね」「考え方が素敵」など内面に関する褒め言葉が増えていきます。また、特に用事がなくても「今日こんなことがあったよ」「これ面白かったから見て」などと連絡するようにもなるでしょう。
さりげないスキンシップを仕掛ける
好きな女性に対して、男性は思わず体が近づいてしまうもの。肩をポンと叩いたり、髪に付いたゴミを取るふりをしたり、腕や背中に軽く触れたりなど、さりげないスキンシップをしてくるでしょう。これは男性の中で女性への愛情が溢れ出し、自然と体が反応している証拠です。
“彼女のために”という行動が増えていく
本気の男性は「彼女のために何かしてあげたい」という気持ちからの行動が増えていきます。特別な日にサプライズを仕掛けたり、女性の好きなものを覚えていてプレゼントしたり、女性の悩みに真剣に向き合いって問題解決のために行動してくれたりするでしょう。これらの行動は特別な愛情によるものと見て間違いありません。
男性の愛情表現は意外と分かりやすいもの。もし、今回紹介した男性の行動に気づいたら、あなたも勇気を出して気持ちを伝えて、幸せな関係を育んでいきましょうね。
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは