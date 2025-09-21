安心して恋できる！浮気しない男性の「見分け方」
「誠実な男性と付き合いたい」と女性なら誰しも思うでしょうが、実際に見分けるのは難しいはず。でも、浮気をしない男性にはある共通点があるんです。そこで今回は、安心して恋を楽しむためにチェックしておきたいポイントを紹介します。
小さな約束を必ず守る
デートの時間を守る、言ったことをそのまま実行するなどは、誠実さを示します。逆に「後でね」「今度行こう」と言いながら流すタイプは要注意。約束の扱い方は、その男性の人柄をそのまま映す鏡なんです。
SNSやスマホの扱いがオープン
スマホやSNSも誠実さを測るバロメーター。通知を隠さない、画面を堂々と見せられる、異性との絡み方に透明感があるなど、そういう男性は安心感があります。逆に、やたら画面を伏せたり、SNSでの行動が不自然に多い男性はちょっと警戒すべきでしょう。
周囲の人から信頼されている
職場や友人から「真面目」「信頼できる」と言われる男性は、恋愛でも同じ姿勢を貫く可能性が高いです。浮気性の人はどうしても人間関係のどこかで悪い噂が立つもの。共通の知人からの評価をさりげなく聞いて、彼の本質を確かめておきましょう。
感情の起伏が少なく安定している
昨日は優しいのに今日は冷たい…そんな気分屋タイプは一緒にいると疲れてしまいます。誠実な男性は、忙しいときや疲れているときも態度が一貫。感情が安定しているからこそ、恋愛も長く安心して続けられるのです。
浮気しない男性を見極めたいなら、“行動”と“評判”をチェックするのが一番。今回挙げた４つのポイントが揃っていれば、きっと安心して恋を楽しめるはずですよ。
🌼さらっと聞いてみて。男性が「一途なのかがわかる」質問３つ