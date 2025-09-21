見た目より大事！男性が「付き合いたい」と思う“決め手”とは？
「やっぱり恋愛はルックスが大事？」と思いがちですが、実際に男性が「この子と付き合いたい」と感じる瞬間は、見た目だけで決まるわけではありません。むしろ日常のさりげない仕草や態度に心を動かされることが多いのです。そこで今回は、男性が「付き合いたい」と思う“決め手”を紹介します。
さりげない気配りができる
困っている人に自然と声をかけたり、飲み物を差し出したりなど、日常の中で小さな気配りを当たり前のようにできる女性は、男性の目にとても魅力的に映ります。「自分だけでなく周囲も見えている」と感じると、一緒に過ごす時間が安心で心地よいものになるからです。
LINEやSNSでも余裕ある振る舞いができる
今はLINEやSNSでのやり取りも恋愛の一部。返信のスピードや投稿内容に過敏になりすぎると、男性に“窮屈さ”を感じさせてしまいます。逆に「忙しいかな？落ち着いたら返してね」と思いやりを込めたり、「その投稿いいね！」と軽く共感を返すだけで、男性に「一緒にいて楽だな」と思わせやすいのです。
感謝や褒め言葉を素直に伝えられる
「ありがとう」「助かったよ」「そのアイデアいいね！」などの一言がさらっと出てくる女性は、男性にとって特別な存在。些細なことでも感謝を伝えられる女性には、「この子を大事にしたい」と思わせる力があるのです。照れ隠しせずに褒めたり感謝することが、恋愛を深める一番の近道と言えるでしょう。
男性に「付き合いたい」と思わせる決め手は、「安心感」と「一緒にいて心地いいこと」の２つ。見た目を磨くのも大切ですが、内面の魅力こそ素敵な恋を引き寄せる“きっかけ”となりますよ。
