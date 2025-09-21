この記事をまとめると ■クルマの足まわりにはスタビライザーというパーツが使われる ■スタビライザーは車両のロールを抑えるスプリングの一種だ ■走るシチュエーションによって固さを変えることがある

スタビライザーってなんだ？

「しまったーっ、スタビライザーをうったか!?」……このセリフにピンとくる人は、かなり年季の入ったクルマ好き。それはともかく、スタビライザーとはなんなのか。

スタビライザー（stabilizer）は、直訳すると「安定させるもの」という意味。クルマに限らず、飛行機や船にも付いていて、不規則で不要な揺れを抑える安定化装置のことだ。

クルマ、とくにレーシングカーではアンチロールバー（ARB）とも呼ばれている。

このスタビライザー、簡単にいえばスプリングの一種だ。左右のサスペンションをU字状のバー（トーションバー＝ねじり棒ばね）でつないで、車両のロールを抑えるのが主な仕事。

通常、車体のピッチングやロールを押さえるのはダンパーとセットになっているスプリングの役割だが、クルマの車体は長細いので、同じGがかかったとすると、ピッチング角よりロール角のほうが大きくなる（1Gのブレーキングのノーズダイブより、1Gのコーナリング時のロールのほうが車体はより大きく傾く）。

このロールを押さえるために、スプリングを固くすると、乗り心地全般が悪くなってしまう。

そこで、ピッチングには影響せずに、ロールだけを押さえてくれるスプリングを検討した結果、アンチロールバー＝スタビライザーが考案されたという次第。

スタビライザーはコイルばねと違って、ねじり棒ばねなので、サスの左右の動きが逆のときだけ作動する仕組みを持つ。右コーナーなら、外側のサスに反力が働き、内側のサスは伸びる方向に働くので、接地性はよくなる。スタビライザーが利いていると、レーンチェンジが安定し、高速走行時の安定性もアップする。

また、セッティングでいえば、リヤのスタビライザーを固くするとアンダーステアが弱くなり、フロントを固くするとアンダーステア傾向になる。トラクションでいえば、FFはリヤのスタビを固くするとコーナリング中のトラクションが増し、後輪駆動車はフロントのスタビを固くするとコーナリング中のトラクションがよくなる。

ちなみにスタビライザーの固さは、基本的にバーの径の太さで決まり、太ければ太いほど固くなるが、固くすると左右のサスの独立性が薄れるので、リジットアクスルに近い特性になってしまう……。

レースなどでは、コイルスプリングをハードにして、スタビライザーを弱くしたり、雨の日もスタビをソフトにしたり、取り外してしまうこともある（レース用のアンチロールバーは、U字タイプのほかに、T字タイプもある）。

1988年のF1で16戦15勝を果たしたマクラーレンMP4/4のデザイナー、ゴードン・マレーはスタビライザーが嫌いで、彼が設計したロードカー、マクラーレン F1にもスタビライザーが採用されなかったという噂も。

一方で、ローダウンしたチューニングカーは、ロールセンターも下がって、ロールが増えるので、それをカバーするために、スタビライザーを強化する方法もあり、セッティングパーツ、チューニングパーツとしても面白い存在だ。