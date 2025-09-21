ただの棒かと思いきやクルマの走りを変える重要な役割！ スタビライザーを知ってるか？
この記事をまとめると
■クルマの足まわりにはスタビライザーというパーツが使われる
■スタビライザーは車両のロールを抑えるスプリングの一種だ
■走るシチュエーションによって固さを変えることがある
スタビライザーってなんだ？
「しまったーっ、スタビライザーをうったか!?」……このセリフにピンとくる人は、かなり年季の入ったクルマ好き。それはともかく、スタビライザーとはなんなのか。
スタビライザー（stabilizer）は、直訳すると「安定させるもの」という意味。クルマに限らず、飛行機や船にも付いていて、不規則で不要な揺れを抑える安定化装置のことだ。
クルマ、とくにレーシングカーではアンチロールバー（ARB）とも呼ばれている。
このスタビライザー、簡単にいえばスプリングの一種だ。左右のサスペンションをU字状のバー（トーションバー＝ねじり棒ばね）でつないで、車両のロールを抑えるのが主な仕事。
通常、車体のピッチングやロールを押さえるのはダンパーとセットになっているスプリングの役割だが、クルマの車体は長細いので、同じGがかかったとすると、ピッチング角よりロール角のほうが大きくなる（1Gのブレーキングのノーズダイブより、1Gのコーナリング時のロールのほうが車体はより大きく傾く）。
このロールを押さえるために、スプリングを固くすると、乗り心地全般が悪くなってしまう。
そこで、ピッチングには影響せずに、ロールだけを押さえてくれるスプリングを検討した結果、アンチロールバー＝スタビライザーが考案されたという次第。
スタビライザーはコイルばねと違って、ねじり棒ばねなので、サスの左右の動きが逆のときだけ作動する仕組みを持つ。右コーナーなら、外側のサスに反力が働き、内側のサスは伸びる方向に働くので、接地性はよくなる。スタビライザーが利いていると、レーンチェンジが安定し、高速走行時の安定性もアップする。
また、セッティングでいえば、リヤのスタビライザーを固くするとアンダーステアが弱くなり、フロントを固くするとアンダーステア傾向になる。トラクションでいえば、FFはリヤのスタビを固くするとコーナリング中のトラクションが増し、後輪駆動車はフロントのスタビを固くするとコーナリング中のトラクションがよくなる。
ちなみにスタビライザーの固さは、基本的にバーの径の太さで決まり、太ければ太いほど固くなるが、固くすると左右のサスの独立性が薄れるので、リジットアクスルに近い特性になってしまう……。
レースなどでは、コイルスプリングをハードにして、スタビライザーを弱くしたり、雨の日もスタビをソフトにしたり、取り外してしまうこともある（レース用のアンチロールバーは、U字タイプのほかに、T字タイプもある）。
1988年のF1で16戦15勝を果たしたマクラーレンMP4/4のデザイナー、ゴードン・マレーはスタビライザーが嫌いで、彼が設計したロードカー、マクラーレン F1にもスタビライザーが採用されなかったという噂も。
一方で、ローダウンしたチューニングカーは、ロールセンターも下がって、ロールが増えるので、それをカバーするために、スタビライザーを強化する方法もあり、セッティングパーツ、チューニングパーツとしても面白い存在だ。