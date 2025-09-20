かえって気持ちが離れていく。逆効果になる可能性が高い「恋の駆け引き」
気になる男性の心を掴みたいとき、つい「恋の駆け引き」をしてしまいがち。でも、その行動が逆効果になる可能性もあるのです。そこで今回は、男性の気持ちがかえって離れていく可能性が高い言動を紹介します。
あえて連絡の頻度を落とす
「焦らせれば欲しがる」と信じて、あえて連絡の頻度を落とす女性は少なくありません。でも、この作戦は男性との関係性が浅い段階では大きなリスクを伴います。恋の駆け引きのつもりでも、男性の受け取り方は「彼女は俺に興味がないんだな」と解釈されるおそれがあるからです。特に、関係性の濃さについては自分の感覚と相手の感覚にはズレがあるものなので要注意でしょう。
他の男性と親密なところをアピールする
男性の嫉妬心を刺激しようと、意図的に他の男性と親密なところをアピールする行動も避けるべき。「私はモテるのよ」というアピールのつもりでも、男性の目には「彼のことが好き」というメッセージにしか映らないものです。特に、ボディタッチを伴う親密さを見せたり、他の男性からの接触を嬉しそうに受け入れたりする姿は、男性の恋心を冷めさせる最大の要因になります。
モテキャラを演じて本性を隠す
恋の駆け引きの一環としてモテキャラを演じてしまうことも逆効果になりがち。一時的に男性の関心を引けたとしても、長期的には自分自身を疲れさせるだけでなく、関係が深まった時に本性とのギャップで男性を困惑させることになります。結局のところ、素の自分を見せないでいることは、相互理解を妨げることになって、関係性を弱めてしまいます。
好きな男性、気になる男性とは、駆け引きではなく誠実なコミュニケーションを第一に心がけてみてくださいね。
