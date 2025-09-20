いつも待ち合わせに早く来るってことは？見逃し不可「男の本命サイン」
デートや約束のたびに、彼が約束時間よりも早く到着している…。実は、そんな行動に“本命サイン”が隠れていることもあるんです。そこで今回は、そんな風に待ち合わせに早く来る男性の心理について解説します。
待たせない＝大切に思っている証拠
「彼女を待たせて悪い印象を与えたくない」という気持ちから、待ち合わせより早めに到着する男性は多いです。それは「君を大事にしているよ」という無言のメッセージ。男性は特に本命女性に対しては“誠実さ”をアピールしたい気持ちが強く働きます。
会うのが楽しみすぎて待ちきれない
「どうしても早く会いたい」というワクワク感が行動に出ているとも考えられます。時計を気にしていなくても、気持ちが高ぶっているから自然と早めに着いてしまう。きっとそういう男性は待ち合わせ場所でそわそわしているもので、まさに“楽しみで仕方ない”のでしょう。
余裕を持って安心感を与えようとしている
男性の心の中では、本命女性に「頼れる存在だと思われたい」という心理も働きます。早めに到着することで、女性に安心してほしいのでしょう。そして、スムーズにエスコートできるように余裕を作っているのです。
待ち合わせにいつも早く来てくれるのは、誠実さや本気度が高いサインと言えます。ぜひ「彼が本気かどうか」を見極める際のヒントにしてみてくださいね。
